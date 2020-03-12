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ЦАМТО

В "Вертолетах России" рассказали о модернизации Ка-32

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Вертолет Ка-32
Вертолет Ка-32.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

ЦАМТО, 11 марта. Холдинг "Вертолеты России" планирует до конца текущего года создать первый опытный образец модернизированного вертолета типа Ка-32 и приступить к его летным испытаниям к началу 2021 года.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам гендиректор холдинга Андрей Богинский.

"Работа по глубокой модернизации Ка-32 идет. Мы ожидаем, что до конца года появится первый опытный образец, и мы приступим к первым летным испытаниям. Конец этого года – начало следующего", – сказал А.Богинский 11 марта в Новосибирске.

Он отметил, что в планы холдинга, в первую очередь, входит модернизация парка тех вертолетов, которые есть у основных эксплуатантов в Южной Корее, Европе, Турции и Китае.

"Плюс существуют определенные надежды на реализацию модернизированных вертолетов полностью новых. Думаю, ... что после завершения летных испытаний можно будет говорить о поставке до пяти вертолетов в год новых и о модернизации трех-пяти в год", – цитирует "РИА Новости" А.Богинского.

Как напоминает агентство, программа модернизации многоцелевых вертолетов Ка-32 была впервые представлена на выставке HeliRussia в мае 2019 года. Она включает оснащение машин "стеклянной" кабиной с системой бортового радиоэлектронного оборудования, более мощными двигателями ВК-2500ПС-02 и новым водяным баком с цифровым управлением СП-32, позволяющим более эффективно забирать и сбрасывать до 4 тонн воды. Новая модель получила индекс Ка-32А11М.

Южная Корея является крупнейшим в мире после России рынком для вертолетов серии Ка-32. Согласно данным южнокорейской системы управления безопасностью полетов, в гражданской авиации сейчас используется 41 вертолет моделей Ка-32Т и Ка-32А, средний возраст флота – 20 лет, передает "РИА Новости".

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Страны
Китай
Россия
Турция
Южная Корея
Продукция
ВК-2500
Ка-32
Компании
Вертолеты России
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