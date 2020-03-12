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ЦАМТО

Расчеты уральского зенитного ракетного полка ЦВО завершили переподготовку на систему С-400

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ЗРС С-400
ЗРС С-400.
Источник изображения: © Сергей Мальгавко/ТАСС

ЦАМТО, 11 марта. Первые расчеты зенитного ракетного полка ЦВО, дислоцированного в Свердловской области, завершили переподготовку на систему С-400 в Учебном центре зенитных ракетных войск Военной академии воздушно-космической обороны в Ленинградской области.

Переподготовка расчетов началась в середине января 2020 года в связи с перевооружением полка на зенитные ракетные системы С-400 "Триумф". Поступление системы запланировано на конец октября 2020 года, что позволит увеличить боевой потенциал зенитного ракетного полка в два раза.

В рамках переобучения специалисты зенитных ракетных войск ЦВО прошли курсы по ведению радиолокационной разведки, сопровождению воздушных целей операторами радиолокационных станций и отработке норматива по переводу в готовность номер один зенитных ракетных систем С-400.

Завершающим этапом учебы станут начальные боевые стрельбы в ноябре 2020 года на полигоне "Капустин Яр", после чего расчеты вернутся в пункты постоянной дислокации для заступления на боевое дежурство, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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Продукция
С-400 Триумф
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