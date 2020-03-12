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Военное обозрение

Разработчик рассказал о новом бронеавтомобиле «ВПК-Урал»

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Источник изображения: topwar.ru

Новейший российский многоцелевой бронеавтомобиль "ВПК-Урал", разработанный "Военно-промышленной компанией", проходит этап предварительных испытаний. Несмотря на это, по словам гендиректора "ВПК" Александра Красовицкого, один экземпляр данного автомобиля уже поставлен иностранному закзчику.

Машина проходит предварительные испытания, более того – мы одну машину уже продали за рубеж. По требованию заказчика мы сделали ее чуть поменьше – с экипажем восемь человек

- заявил Красовицкий, не назвав страну, куда поставлен броневик.

Гендиректор "ВПК" пояснил, что "ВПК-Урал" во многом унифицирован с бронеавтомобилем "Атлет", при этом "ВПК-Урал" дешевле этой перспективной модели.

Бронеавтомобиль "ВПК-Урал" впервые был представлен на международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Колесная формула - 4Х4, вес - 14 500 кг. Длина - 6 500 мм, ширина - 2 550 мм, высота - 2 800 мм. Дорожный просвет - 400 мм. Установлен отечественный турбодизель ЯМЗ-536, развивающий мощность 360 лошадиных сил. Максимальная скорость - 100 км/час, запас хода заявлен в 1000 км.

"ВПК-Урал" рассчитан на перевозку 12 человек в полной экипировке. Противоминная защита обеспечивает защиту от взрывного устройства, эквивалентному шести килограммам тротила. Установлены специальные антитравматические кресла с ремнями безопасности. Вооружение устанавливается в зависимости от решаемых задач.

По мнению военных экспертов, достоинством данного бронеавтомобиля является использование в его конструкции узлов и деталей серийной техники, что значительно удешевляет его производство, а также эксплуатацию в войсках.

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Страны
Россия
Компании
ГАЗ Группа
Проекты
АРМИ-20XX
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