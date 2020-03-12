Над Атлантикой ожидается восход «Урана»

Корветы «Стерегущий» и «Сообразительный» демонстрируют свои боевые возможности в северо-восточной части Атлантического океана.

В частности, находящийся в дальнем походе отряд кораблей Балтийского флота отработал совместные задачи по противодействию подводной лодке условного противника. В ходе учений экипажи успешно обнаружили и уничтожили «вражескую субмарину», применив комплекс противолодочного вооружения.

Также корветы, используя корабельные средства ПВО, провели тренировки по отражению воздушных атак с различных высот и направлений, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Кроме того, в ближайшее время состоятся электронные пуски ракет по морским целям (их зададут при помощи бортовых систем целеуказания). Ракетная стрельба будет выполнена с использованием главного ударного оружия кораблей – противокорабельного ракетного комплекса «Уран».

Основная задача похода «Стерегущего» и «Сообразительного» – обеспечение постоянного присутствия сил Балтийского флота в зоне его ответственности.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)