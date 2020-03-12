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Интерфакс-АВН

Авиазавод "Прогресс" начал производство гражданских многоцелевых вертолетов Ка-62

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Третий летный опытный образец (ОП-3, бортовой номер "623") вертолета Ка-62, совершивший первый полет в августе 2019 года
Третий летный опытный образец (ОП-3, бортовой номер "623") вертолета Ка-62, совершивший первый полет в августе 2019 года.
Источник изображения: пресс-служба АО "Вертолеты России"

Владивосток. 11 марта. ИНТЕРФАКС - ПАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Сазыкина" (MOEX: AAKP) (ААК "Прогресс", Приморский край, входит в холдинг "Вертолеты России") начало производство гражданских многоцелевых вертолетов Ка-62.

Как сообщила пресс-служба правительства Приморья, опытная партия будет состоять из шести вертолетов, два из них будут использоваться для внутрикраевых перевозок.

"На заводе начато строительство опытной партии шести вертолетов Ка-62, два из них планируется передать для внутрикраевых перевозок. Их сдача запланирована на 2021 год", - сказал управляющий директор ААК "Прогресс" Юрий Денисенко, слова которого приводит пресс-служба.

Ранее сообщалось, что ААК "Прогресс" в 2020 году реализует инвестиционную программу объемом более 3,3 млрд рублей. Инвестиции направляются на техническое перевооружение производства и реализацию проекта "Создание вертолета Ка-62", а также на комплексное развитие и расширение сферы деятельности авиационного учебного центра.

Сообщалось, что Новикомбанк в январе начал финансирование серийного производства вертолетов Ка-62. В рамках соглашения с АО "Вертолеты России" банк предоставил авиазаводу "Прогресс" банковскую гарантию для получения займа в Фонде развития промышленности (ФРП) и заключил кредитное соглашение с лимитом на сумму 5 млрд рублей.

Вертолет Ка-62 предназначен для перевозки до 15 пассажиров на расстояния в пределах 600 км. Также машина может использоваться для экстренной медицинской помощи, транспортировки грузов, патрулирования и экологического мониторинга, поисково-спасательных и эвакуационных работ в горных районах.

В конце прошлого года разработчик Ка-62 АО "Камов" (MOEX: KAMO) (входит в холдинг "Вертолеты России") начал летные испытаниям третьего опытного образца вертолета. В ближайшее время данный экземпляр вместе двумя ранее выпущенными летными образцами Ка-62 приступит к программе сертификационных испытаний.

Основным видом деятельности "Прогресса" является производство вертолетов. В настоящее время предприятие выпускает боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" и ведет подготовку к производству его корабельной версии - Ка-52К "Катран".

По данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", АО "Вертолеты России" владеет 93,64% акций авиазавода.

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