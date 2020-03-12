Войска уходят, проблемы остаются

Вашингтон объявил о начале вывода ВС из Афганистана

После подписания США соглашения с движением «Талибан» (запрещено п РФ) 29 февраля в Катаре Вашингтон начал выполнять взятые на себя обязательства и приступил к выводу американских войск с территории Афганистана. Об этом 9 марта заявил официальный представитель контингента ВС США в Афганистане полковник СВ Сонни Леггетт (Sonny Leggett), которого процитировали ведущие заокеанские СМИ.

«В соответствии с Совместной декларацией США-Исламской Республики Афганистан и Соглашением между США и движением «Талибан», ВС США в Афганистане (USFOR-A) начали сокращение своей численности до 8,6 тыс. военнослужащих, которое будет реализовано в течение 135 дней», - заявил полковник.

Согласно договоренностим правительство ИРА должно освободить 5 тыс. заключенных-талибов до начала межафганских переговоров, которое назначено на 10 марта. В ответ на этот шаг повстанческое движение, в свою очередь, согласилось предоставить свободу тысяче афганских стражей порядка, в настоящее время находящихся в плену у боевиков.

Однако на пути выполнения этого условия возникли трудности. Президент Афганистана Ашраф Гани объявил о том, что решение об освобождении заключённых не может быть принято без участия афганского правительства, и счёл более целесообразным шагом обсуждение вопроса на межафганской встрече, а не до её проведения, как утверждалось в тексте соглашения.

Позиция главы государства встретила протесты со стороны повстанческого движения. По стране прокатилась волна талибских атак, прервавших период сокращения насилия, и в афганском обществе наступление боевиков было воспринято как ответ на отказ президента.

Талибы, со своей стороны, обязались создать такие условия, чтобы ни их приспешники, ни «Аль-Каида» (запрещена в РФ) не использовали территорию Афганистана для угрозы безопасности США и их союзников.

Вашингтон одобрил приверженность Гани и Абдуллы Абдуллы переговорам по вопросу разрешения политического кризиса в Афганистане, заявил госсекретарь США Майк Помпео. Глава американского внешнеполитического ведомства прокомментировал параллельные церемонии инаугурации, состоявшиеся в Кабуле. Присягу одновременно приняли Гани, баллотировавшийся на второй срок, и Абдулла, его главный соперник в борьбе за президентский пост.

Афганский избирком объявил Гани безусловным победителем выборов, однако многие политики отказались признавать результаты голосования, обратив внимание на проблему фальсификаций и практически полное отсутствие мер по предотвращения исключения бюллетеней из процесса подсчёта голосов. В Абдулла выразил уверенность в том, что в отсутствие нарушений стал бы победителем выборов, что в итоге привело к двум церемониям инаугурации.

США предпринимали попытки разрешить политический кризис в Афганистане и провели переговоры с каждым из претендентов на президентский пост. По инициативе американской стороны церемония инаугурации уже переносилась, однако до повторно назначенной даты уладить разногласия не удалось. Тем не менее, представители двух блоков по-прежнему продолжают переговоры в надежде на конструктивное решение вопроса.

Делая своё заявление Помпео сослался на выступление Гани, в котором последний объявил о продолжении переговоров по формированию инклюзивного правительства в течение последующих двух недель, а также обещал издать указ об освобождении заключённых-талибов в рамках содействия мирному процессу и сформировать делегацию для межафганских переговоров.

Госсекретарь одобрил обещания Гани, а также речь Абдуллы на второй инаугурации, в ходе которой кандидат в президенты также выразил приверженность принципам мира и инклюзивности. «Осознавая стремление афганского народа к миру, Соединённые Штаты работают над достижением соглашения между двумя сторонами и сохранят приверженность усилиям по приведению всех сторон к этой цели. Мы выступаем категорически против любых действий по созданию параллельного правительства и

любого использования силы в целях разрешения политических разногласий», - заявил Помпео.

Россия надеется на полное выполнение мирного соглашения США и движения «Талибан». Об этом 6 марта на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что взаимные разногласия политических сил не должны становиться основным подходом к разрешению разногласий, они должны уступать место главному - благополучию афганского народа.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»