Войти
Независимое военное обозрение

Ядерное упорство Америки

361
0
0
Путин хочет, чтобы Трамп быстрее определился с СНВ-3
Путин хочет, чтобы Трамп быстрее определился с СНВ-3.
Источник изображения: Михаил Метцель/ТАСС

Госдеп США изложил условия продления СНВ - 3

Государственный департамент США опубликовал стенограмму специального брифинга, на котором журналистов о позиции Вашингтона по вопросам, касающимся стратегических наступательных вооружений, оповестил высокопоставленный чиновник ведомства с неназванной фамилией.

В начале своего общения с представителями прессы он отметил, что департамент принял решение о проведении такой встречи в связи со множеством вопросов СМИ о проблемах безопасности и разъяснению в этом аспекте официальной позиции Белого дома по договору СНВ-3, предусматривающему дальнейшее сокращение и ограничение стратегических наступательных вооружений.

Чиновник заметил, что федеральное правительство рассматривает возможность продления договора СНВ – 3 и намерено добиться того, чтобы он охватывал все существующие угрозы, изменения в международной обстановке и другие проблемы в данном контексте.

Он подчеркнул, что будущий договор должен выходить за рамки двухстороннего соглашения, иметь многосторонний характер и включать большее количество участников и, прежде всего, Китай, а также содержать положения, охватывающие более широкий спектр вооружений.

Вашингтон заинтересован в том, чтобы продленный договор СНВ-3 включал в себя новые и разрабатываемые российские системы вооружений, которые представитель Госдепа назвал «слегка экзотическими» и не контролируемые действующим договором. Среди них оснащенный ядерной энергоустановкой, способный нести ядерное оружие подводный автономный аппарат «Посейдон», ядерная крылатая ракета с ядерной тягой и ядерными боеголовкой, баллистическая ракета воздушного базирования и некоторые другие системы.

Кроме того, дипломат подчеркнул, что Белый дом надеется найти ответ и на вопрос о формах контроля угроз для безопасности США, которые представляет разнообразный и постоянно расширяющийся арсенал обычных вооружений российской армии. В настоящее время, по его словам, ВС РФ насчитывают около 2 тыс. или более номенклатур такого оружия и их число продолжает расти.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков в начале марта

на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», заявил, что США «в принципе в последнее время очень много говорят именно о том, как им представляется возможным в российско-китайско-американском формате будущее договоренности». «КНР вполне обоснованно на этот счет реагирует в том плане, что их ракетный потенциал на порядок ниже, чем ракетно-ядерный потенциал Соединенных Штатов. О каком возможном диалоге на этот счет могла бы идти речь? О подтягивании Китая к уровню Соединенных Штатов или о том, что Соединенные Штаты были бы готовы опуститься до уровня КНР в плане своих потенциалов?» - отметил он.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев негативно отозвался о предложении Госдепа включить в СНВ-3 находящееся в разработке российское оружие. «В заявлении Госдепа, насколько я могу судить, перечисляются все возможные виды нового российского оружия, в том числе находящиеся в стадии разработки и не принятые на вооружение. А такого рода ограничения, распространяемые на ведущиеся, но не завершенные НИОКР, будь то российские или американские, в принципе исключены и не подлежат обсуждению ни сейчас, ни в будущем», - заявил председатель.

Заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев сказал РИА Новости, что обсуждать включение перспективного российского вооружения в договор СНВ-3 имеет смысл, только если под ограничение попадут и новые американские разработки. «Если в СНВ-3 будет включено российское перспективное вооружение, то тогда будет справедливо договариваться о внесении целой линейки американского вооружения, уже принятого на вооружение и разрабатываемого. В первую очередь необходимо ввести ограничение на использование крылатых ракет морского базирования типа Tomahawk и недавно отработанную ее версию наземного базирования. Это дает право поднять тему о противоракетной обороне

США - не только стратегической, но и той, которая развернута в Европе. Также необходимо договориться о неразмещении в космосе различных ударных систем, в том числе обычных ракет, кинетического и лазерного оружия. Несомненно, нужно обсуждать все американские виды вооружения, которые у них находятся в разных степенях готовности», - заявил Евсеев. Он заметил, что под ограничения должны попасть новые ракетные комплексы с гиперзвуковыми аппаратами, которые создаются Пентагоном, а также лазер воздушного базирования.

Бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества МО РФ Леонид Ивашов заявил агентству, что России не следует обращать внимание на заявления Госдепа, а настаивать на создании рабочих групп, которые должны обсуждать состояние сегодняшнего СНВ-3. «Необходимо договориться о формате и географии нового договора, нельзя выдергивать отдельные виды вооружения, это популистские заявления в преддверии выборов президента США», - подчеркнул генерал.


Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
P-8 Poseidon
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ГЗЛА
СНВ-3
ШОС
Ядерный щит
ЯО
ЯЭУ
Похожие новости
31.12.2019
The New York Times (США): Россия развертывает свое гиперзвуковое оружие, потенциально возобновляя гонку вооружений
30.12.2019
Вехи уходящего 2019 года
26.08.2019
Новая гонка вооружений
08.04.2019
Возрождение ракетной угрозы
27.12.2018
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.03 10:11
  • 194
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 12.03 10:02
  • 14
По каналу Стамбул военные корабли будут беспрепятственно попадать в Черное море
  • 12.03 09:54
  • 1
Американские подводные лодки нагло осваивают «советскую» Арктику
  • 12.03 09:38
  • 2
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 12.03 09:35
  • 9
Мобильный ядерный реактор для американских военных баз
  • 12.03 04:57
  • 1
ААК «Прогресс» запустила в производство первую опытную партию вертолетов Ка-62
  • 12.03 04:46
  • 1
Эксперт назвал внесение нового российского оружия в ДСНВ невозможным
  • 12.03 04:07
  • 21
Стали известны итоги войны сирийских «Буков» с турецкими беспилотниками
  • 11.03 22:24
  • 11
Вице-премьера Борисова назначили куратором разработки перспективных космических систем
  • 11.03 20:51
  • 2
Начаты летные испытания третьего опытного образца вертолета Ка-62
  • 11.03 20:41
  • 3
ОАК перенесла переговоры по российско-китайскому самолету в режим видеозвонков
  • 11.03 19:10
  • 7
В Финляндии военнослужащих мужчин и женщин разместят в одной казарме
  • 11.03 18:49
  • 1
Генсек НАТО Столтенберг: «Мы поддерживаем Турцию посредством воздушного и морского присутствия» (Anadolu, Турция)
  • 11.03 18:28
  • 47
Корабль SpaceX лопнул
  • 11.03 17:45
  • 20
Польский обозреватель: «Су-57 - успех российской промышленности или пропагандистская акция?»