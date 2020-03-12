Ядерное упорство Америки

Госдеп США изложил условия продления СНВ - 3

Государственный департамент США опубликовал стенограмму специального брифинга, на котором журналистов о позиции Вашингтона по вопросам, касающимся стратегических наступательных вооружений, оповестил высокопоставленный чиновник ведомства с неназванной фамилией.

В начале своего общения с представителями прессы он отметил, что департамент принял решение о проведении такой встречи в связи со множеством вопросов СМИ о проблемах безопасности и разъяснению в этом аспекте официальной позиции Белого дома по договору СНВ-3, предусматривающему дальнейшее сокращение и ограничение стратегических наступательных вооружений.

Чиновник заметил, что федеральное правительство рассматривает возможность продления договора СНВ – 3 и намерено добиться того, чтобы он охватывал все существующие угрозы, изменения в международной обстановке и другие проблемы в данном контексте.

Он подчеркнул, что будущий договор должен выходить за рамки двухстороннего соглашения, иметь многосторонний характер и включать большее количество участников и, прежде всего, Китай, а также содержать положения, охватывающие более широкий спектр вооружений.

Вашингтон заинтересован в том, чтобы продленный договор СНВ-3 включал в себя новые и разрабатываемые российские системы вооружений, которые представитель Госдепа назвал «слегка экзотическими» и не контролируемые действующим договором. Среди них оснащенный ядерной энергоустановкой, способный нести ядерное оружие подводный автономный аппарат «Посейдон», ядерная крылатая ракета с ядерной тягой и ядерными боеголовкой, баллистическая ракета воздушного базирования и некоторые другие системы.

Кроме того, дипломат подчеркнул, что Белый дом надеется найти ответ и на вопрос о формах контроля угроз для безопасности США, которые представляет разнообразный и постоянно расширяющийся арсенал обычных вооружений российской армии. В настоящее время, по его словам, ВС РФ насчитывают около 2 тыс. или более номенклатур такого оружия и их число продолжает расти.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков в начале марта

на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», заявил, что США «в принципе в последнее время очень много говорят именно о том, как им представляется возможным в российско-китайско-американском формате будущее договоренности». «КНР вполне обоснованно на этот счет реагирует в том плане, что их ракетный потенциал на порядок ниже, чем ракетно-ядерный потенциал Соединенных Штатов. О каком возможном диалоге на этот счет могла бы идти речь? О подтягивании Китая к уровню Соединенных Штатов или о том, что Соединенные Штаты были бы готовы опуститься до уровня КНР в плане своих потенциалов?» - отметил он.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев негативно отозвался о предложении Госдепа включить в СНВ-3 находящееся в разработке российское оружие. «В заявлении Госдепа, насколько я могу судить, перечисляются все возможные виды нового российского оружия, в том числе находящиеся в стадии разработки и не принятые на вооружение. А такого рода ограничения, распространяемые на ведущиеся, но не завершенные НИОКР, будь то российские или американские, в принципе исключены и не подлежат обсуждению ни сейчас, ни в будущем», - заявил председатель.

Заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев сказал РИА Новости, что обсуждать включение перспективного российского вооружения в договор СНВ-3 имеет смысл, только если под ограничение попадут и новые американские разработки. «Если в СНВ-3 будет включено российское перспективное вооружение, то тогда будет справедливо договариваться о внесении целой линейки американского вооружения, уже принятого на вооружение и разрабатываемого. В первую очередь необходимо ввести ограничение на использование крылатых ракет морского базирования типа Tomahawk и недавно отработанную ее версию наземного базирования. Это дает право поднять тему о противоракетной обороне

США - не только стратегической, но и той, которая развернута в Европе. Также необходимо договориться о неразмещении в космосе различных ударных систем, в том числе обычных ракет, кинетического и лазерного оружия. Несомненно, нужно обсуждать все американские виды вооружения, которые у них находятся в разных степенях готовности», - заявил Евсеев. Он заметил, что под ограничения должны попасть новые ракетные комплексы с гиперзвуковыми аппаратами, которые создаются Пентагоном, а также лазер воздушного базирования.

Бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества МО РФ Леонид Ивашов заявил агентству, что России не следует обращать внимание на заявления Госдепа, а настаивать на создании рабочих групп, которые должны обсуждать состояние сегодняшнего СНВ-3. «Необходимо договориться о формате и географии нового договора, нельзя выдергивать отдельные виды вооружения, это популистские заявления в преддверии выборов президента США», - подчеркнул генерал.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»