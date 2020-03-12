Источник: "Циркон" планируется запустить с подлодки "Северодвинск"

Источник не назвал конкретную дату пуска с "Северодвинска"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Гиперзвуковую ракету "Циркон" после нескольких пусков с фрегата "Адмирал Горшков" в рамках испытаний планируется запустить с головной подлодки проекта 885 (шифр "Ясень") "Северодвинск". Об этом сообщил в среду ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В рамках продолжающихся государственных испытаний корабельного ракетного комплекса "Циркон" запланированы стрельбы гиперзвуковой ракетой из подводного положения с субмарины "Северодвинск", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что изначально предполагалось запустить "Циркон" с головной подлодки усовершенствованного проекта 885М (шифр "Ясень-М") "Казань", однако планы были пересмотрены в связи с затянувшимися испытаниями этого корабля.

Источник не назвал конкретную дату пуска с "Северодвинска", отметив только, что "перед этим будут выполнены еще три-четыре стрельбы с фрегата "Адмирал Горшков".

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

Впервые "Циркон" применили с корабля в начале января этого года - "Адмирал Горшков" провел стрельбу ракетой из Баренцева моря на дальность более 500 км по береговой мишени.

"Циркон"

О планах создания корабельного комплекса "Циркон" с гиперзвуковой ракетой заявил в начале 2011 года занимавший пост замминистра обороны Владимир Поповкин. Летные испытания ракеты, по данным СМИ, начались в 2015 году. К концу 2018 года, по данным источника ТАСС, было выполнено более десяти пусков.

В своем послании Федеральному собранию в феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин заявил, что ракета "Циркон" способна развивать скорость около 9 Махов и сможет поражать как надводные, так и наземные цели на расстоянии более 1 тыс. км.

Для запуска ракет "Циркон" используется универсальный корабельный стрельбовый комплекс (УКСК) 3С-14. Такими пусковыми установками, в частности, оснащены фрегаты проекта 22350, корветы проекта 20380, в варианте для подлодок - многоцелевые субмарины типа "Ясень".