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В ракетах «Протон-М» нашли дефекты

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Источник изображения: Фото: «Роскосмос» / РИА Новости

В двух ракетах «Протон-М», собранных в 2015-2016 годах, нашли дефекты. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к Государственному космическому научно-производственному центру имени М. В. Хруничева.

Уточняется, что одна ракета предназначалась для запуска спутников «Экспресс», а вторая — для июльского запуска российско-европейской научной миссии ExoMars-2020 к Марсу. На обоих «Протонах» обнаружили проблемы с болтами, используемыми во внутреннем крепеже элементов. Детали были перекалены на производстве, что негативно сказалось на их прочности.

По словам другого собеседника газеты, близкого к «Роскосмосу», ракеты доработают на космодроме Байконур. На устранение неисправностей понадобится около 45 дней, поэтому, как уточнил источник, пуск к Марсу должен состояться по графику.

Ранее, в январе, первый российский пуск 2020 года ракеты-носителя космического назначения, запланированный на 24 января, отложили. «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» должны были вывести на околоземную орбиту военный спутник арктической связи «Меридиан-М».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Фрегат РБ
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Арктика
Байконур
Марс
Союз-2 РН
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