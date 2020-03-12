Ракету "Союз-СТ" и разгонный блок перевезли в монтажно-испытательный корпус на Куру

Ранее во время испытаний ракеты был обнаружен сбой в плате блока обогрева одного из жидкостных двигателей малой тяги системы управления "Фрегата"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Ракету "Союз-СТ", запуск которой с космодрома Куру был отменен, доставили в монтажно-испытательный корпус вместе с разгонным блоком "Фрегат". Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее во время испытаний "Союза-СТ" был обнаружен сбой в плате блока обогрева одного из жидкостных ракетных двигателей малой тяги системы управления "Фрегата". Российские специалисты посчитали замечание некритичным, однако эмиратский заказчик решил перестраховаться, поэтому разгонный блок было решено заменить.

"Ракету сняли со стартового стола и доставили в монтажно-испытательный корпус вместе с разгонным блоком", - отметил собеседник агентства.

Как сообщал источник ТАСС, сейчас российские специалисты работают на космодроме во Французской Гвиане в условиях профилактики заражения коронавирусом, случаи инфицирования которым зафиксированы в соседнем с Куру населенном пункте. По его словам, все контакты с зарубежными представителями предлагается вести с помощью телекоммуникационных технологий.

Изначально запуск спутника ОАЭ Falcon Eye 2 для оптико-электронной разведки был запланирован на 04:33 мск 6 марта. Позже источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что из-за замечания к разгонному блоку старт перенесен на сутки и может быть отложен и на более длительный срок. В пятницу, несмотря на готовность российской стороны обеспечить пуск, заказчик и компания Arianespace приняли решение о замене разгонного блока и переносе старта. Предварительно решено отложить его на первую декаду апреля.