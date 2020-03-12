Американская подлодка всплыла у российской базы в Арктике

Во время учений подводных сил IceX-2020 в Северном Ледовитом океане и в море Бофорта американская атомная подлодка «Толедо» типа «Лос-Анджелес» прошла в непосредственной близости от зоны интересов Северного флота, выйдя на поверхность в Арктике.

Границы района возможных действий американских подлодок находятся недалеко от архипелага Земля Франца-Иосифа. На одном из островов этого архипелага находится база Минобороны "Арктический Трилистник", сообщает "Популярная механика".

На этой базе находятся подразделения ПВО Северного флота.

Учения IceX-2020 организованы Пентагоном, чтобы оценить готовность действовать в Арктике независимо и вместе с другими странами.

"Толедо" – 25-я подводная лодка ВМС США в этом классе. Ее спустили на воду в 1993 году, с тех пор она является постоянным участником боевых действий, в том числе принимала участие в операции в Ираке.

МИД России ранее заявил, что военная активность НАТО в Арктике усиливает военно-политическую напряженность.

В Пентагоне говорили, что потенциал для физического столкновения в Арктике между Россией и США "в краткосрочной перспективе является низким".

Сергей Гурьянов