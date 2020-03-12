Войти
Деловая газета "Взгляд"

Американская подлодка всплыла у российской базы в Арктике

256
0
0
Источник изображения: кадр из видео

Во время учений подводных сил IceX-2020 в Северном Ледовитом океане и в море Бофорта американская атомная подлодка «Толедо» типа «Лос-Анджелес» прошла в непосредственной близости от зоны интересов Северного флота, выйдя на поверхность в Арктике.

Границы района возможных действий американских подлодок находятся недалеко от архипелага Земля Франца-Иосифа. На одном из островов этого архипелага находится база Минобороны "Арктический Трилистник", сообщает "Популярная механика".

На этой базе находятся подразделения ПВО Северного флота.

Учения IceX-2020 организованы Пентагоном, чтобы оценить готовность действовать в Арктике независимо и вместе с другими странами.

"Толедо" – 25-я подводная лодка ВМС США в этом классе. Ее спустили на воду в 1993 году, с тех пор она является постоянным участником боевых действий, в том числе принимала участие в операции в Ираке.

МИД России ранее заявил, что военная активность НАТО в Арктике усиливает военно-политическую напряженность.

В Пентагоне говорили, что потенциал для физического столкновения в Арктике между Россией и США "в краткосрочной перспективе является низким".



Сергей Гурьянов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Россия
США
Проекты
Los Angeles
NATO
Арктика
Военные учения
СФ
Похожие новости
03.05.2019
CBSNews (США): как НАТО и США готовятся к возможной агрессии России у берегов Норвегии
27.03.2018
Авиация РФ выследила подлодки НАТО в Арктике
20.03.2018
Арктическое всплытие
12.12.2014
Глава российского Генштаба генерал армии Валерий Герасимов встретился с иностранными военными атташе
21.04.2014
Арктика – зона конфронтации
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.03 10:11
  • 194
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 12.03 10:02
  • 14
По каналу Стамбул военные корабли будут беспрепятственно попадать в Черное море
  • 12.03 09:54
  • 1
Американские подводные лодки нагло осваивают «советскую» Арктику
  • 12.03 09:38
  • 2
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 12.03 09:35
  • 9
Мобильный ядерный реактор для американских военных баз
  • 12.03 04:57
  • 1
ААК «Прогресс» запустила в производство первую опытную партию вертолетов Ка-62
  • 12.03 04:46
  • 1
Эксперт назвал внесение нового российского оружия в ДСНВ невозможным
  • 12.03 04:07
  • 21
Стали известны итоги войны сирийских «Буков» с турецкими беспилотниками
  • 11.03 22:24
  • 11
Вице-премьера Борисова назначили куратором разработки перспективных космических систем
  • 11.03 20:51
  • 2
Начаты летные испытания третьего опытного образца вертолета Ка-62
  • 11.03 20:41
  • 3
ОАК перенесла переговоры по российско-китайскому самолету в режим видеозвонков
  • 11.03 19:10
  • 7
В Финляндии военнослужащих мужчин и женщин разместят в одной казарме
  • 11.03 18:49
  • 1
Генсек НАТО Столтенберг: «Мы поддерживаем Турцию посредством воздушного и морского присутствия» (Anadolu, Турция)
  • 11.03 18:28
  • 47
Корабль SpaceX лопнул
  • 11.03 17:45
  • 20
Польский обозреватель: «Су-57 - успех российской промышленности или пропагандистская акция?»