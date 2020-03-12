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Газета.ru

Борьба за Арктику: подлодка США пробила льды в рамках учений

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Всплытие сквозь лед атомной подлодки США в Арктике попало на видео

В Арктике атомная подводная лодка USS Toledo ВМС США пробила 40-сантиметровый лед и вышла на поверхность. Маневр был проведен в рамках трехнедельных учений ICEX 2020. Американское командование заявило, что Арктика представляет для них стратегический интерес для поддержки баланса сил в этом регионе, а также в Европе.

Атомная ударная подводная лодка USS Toledo Военно-морских сил США пробила лед в Северном Ледовитом океане и вышла на поверхность посреди ледяной пустыни - данное видео опубликовано на Youtube.

Субмарина принимает участие в проводимых раз в два года ледовых учениях ICEX 2020 - трехнедельной тренировке для оценки готовности к операциям в Арктическом регионе. Лед, который атомная подводная лодка пробила в рамках тренировки «быстрой атаки», был толщиной около 40 см.

«Арктика является потенциальным стратегическим коридором - между Индо-Тихоокеанским регионом, Европой и США.

Подводные силы должны поддерживать готовность, действуя в арктических условиях, чтобы гарантировать защиту интересов и национальной безопасности, а также поддерживать баланс сил в регионе и Европе, если потребуется», - сказал вице-адмирал Дэрил Коудл, командующий подводными силами ВМС США.

Хотя Америка и Россия соперничают в Арктике, потенциал для конфликта между ними остается низким, заявил неделей ранее на слушаниях в одном из подкомитетов комитета сената американского конгресса по делам вооруженных сил исполняющий обязанности заместителя министра обороны по политическим делам Джеймс Андерсон.

В свою очередь, председатель подкомитета конгресса США по вопросам перевозок и морской безопасности Лу Корреа подчеркнул, что в связи с усилением России в Арктике Соединенные Штаты «считают своей обязанностью» обеспечить защиту своих экономических интересов в регионе.

Если Вашингтон не увеличит инвестиции в стратегии, ресурсы и персонал, то береговой охране «грозит риск дальнейшего отставания» от конкурентов в регионе, предупредили в конгрессе.

В исследовательской службе конгресса ранее сообщили, что США запустили программу поставки кораблей ледового класса береговой охране страны (The Coast Guard Polar Security Cutter). Цель программы - приобретение в перспективе трех тяжелых полярных ледоколов и трех ледоколов среднего класса. Их общая стоимость составит несколько миллиардов долларов.

Ситуацией в Арктике обеспокоены и в России. Посол по особым поручениям по вопросам международного сотрудничества в регионе российского МИД Николай Корчунов 20 января выразил обеспокоенность из-за роста активности НАТО в регионе.

«Мы об этом (обеспокоенности. - «Газета.Ru») откровенно и честно говорим партнерам и мировой общественности. Особо беспокоит нас повышение активности в Арктике неарктических государств стран - членов НАТО», - указал он.

Он уточнил, что в настоящее время участники альянса принимают военные арктические стратегии или выпускают документы, в которых оправдывают целесообразность военного присутствия в высоких широтах.

«Мы считаем, что это ведет к напряженности, подрывает сохранение Арктики как зоны мира, стабильности и конструктивного взаимодействия», - констатировал дипломат.

В ноябре прошлого года в Арктике прошли первые испытательные пуски гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон». Сейчас российские специалисты продолжают работу над гиперзвуковым вооружением, планируется увеличить максимальную скорость этих ракет до более чем 10 махов (скоростей звука). Об этом рассказал в интервью газете «Красная звезда» замминистра обороны России Алексей Криворучко.

«Образцы гиперзвукового вооружения создаются для применения как с воздушных (комплекс «Кинжал»), так и с наземных и морских («Циркон») носителей.

Продолжается отработка критических технологий, обеспечивающих увеличение скорости полета (более 10М на траектории), дальности, точности наведения», - отметил он, добавив, что работы проводятся «широким фронтом».

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что российские оружейники работают над созданием гиперзвуковой ракеты «Циркон» наземного базирования.

«На сегодняшний день у нас уникальная ситуация в нашей новой и новейшей истории: догоняют нас. Ни в одной стране мира нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности тем более», - указал глава государства.

Он отметил, что скорость гиперзвуковых ракет «Циркон» составит около девяти скоростей звука, а дальность - более 1 тыс. км.


Рафаэль Фахрутдинов

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Циркон-С 3М22
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