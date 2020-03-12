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ТАСС

Минобороны РФ: полеты Ту-142 рядом с воздушным пространством США выполнялись по правилам

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Ту-142
Ту-142 на вооружении ТОФ.
Источник изображения: РИА Новости / Виталий Аньков

Продолжительность полета составила около 12 часов

ВЛАДИВОСТОК, 10 марта. /ТАСС/. Два дальних противолодочных самолета Ту-142 морской авиации ВМФ России в ходе планового полета над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта строго соблюдали все международные правила использования воздушного пространства. Об этом заявили в среду в Минобороны РФ.

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) во вторник выступило с утверждением, что два российских дальних противолодочных самолета Ту-142 в ходе полета 9 марта вошли в зону опознавания противовоздушной обороны к северу от Аляски. В NORAD отметили, что российские самолеты не входили в воздушное пространство США и Канады.

"Полет самолетов Ту-142 ВМФ России выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства", - говорится в сообщении российского министерства. По его данным, продолжительность полета составила около 12 часов.

В Минобороны добавили, что на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 и F-18 ВВС США.

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Страны
Канада
Россия
США
Продукция
F-18
F-22
Ту-142
Компании
Минoбороны РФ
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