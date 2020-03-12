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Интерфакс-АВН

СБ ООН единогласно принял резолюцию, поддерживающую договоренность США и талибов

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Штаб-квартира ООН в Женеве
Штаб-квартира ООН в Женеве.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Guenter Fischer/imageBROKER.com

Нью-Йорк (ООН). 10 марта. ИНТЕРФАКС - Совет Безопасности ООН во вторник единогласно принял резолюцию, поддерживающую соглашение от 29 февраля между США и движением "Талибан" (запрещено в РФ).

Американо-талибское соглашение предусматривает вывод американских и иных иностранных сил из Афганистана, обмен пленными между талибами и правительством, а также запуск межафганских мирных переговоров.

Согласно резолюции, текст которой имеется в распоряжении "Интерфакса", "Совет Безопасности приветствует важные шаги, направленные на прекращение войны и открытие двери для внутриафганских переговоров", которые стали возможны "благодаря совместной декларации Исламской Республики Афганистан и США", а также соглашению США и "Талибана".

Члены Совета в документе призывают правительство Афганистана и движение "Талибан" "добросовестно осуществлять дополнительные меры по укреплению доверия для создания условий, способствующих быстрому началу и успеху внутриафганских переговоров и установления прочного мира", включая меры по снижению уровня насилия и числа жертв среди гражданского населения и освобождению заключенных.

Кроме того, Совбез просит "все государства оказывать всестороннюю поддержку успешным переговорам по всеобъемлющему и устойчивому мирному соглашению, которое положит конец войне на благо всех афганцев".

Как отмечается в тексте, члены СБ выражают "свою готовность после начала внутриафганских переговоров рассмотреть вопрос о начале пересмотра статуса лиц, групп, предприятий и организаций, включенных в список, составленный согласно резолюции 1988 СБ ООН 2011 года".

В данный санкционный список комитета СБ 1998 по движению "Талибан" входят физические, юридические лица, а также предприятия и группы, которые связаны с движением.

Резолюция, представленная США, была одобрена во вторник всеми членами СБ ООН, ей присвоен номер 2513.

В конце февраля США и талибы подписали соглашение, согласно которому американский воинский контингент будет уменьшен до уровня в 8,6 тыс. человек за 135 дней. Затем в течение 14 месяцев США полностью выведут свои силы с афганской территории. Это будет сделано только при условии, что талибы будут выполнять свою часть соглашения. В частности, от них ожидают активной борьбы против терроризма и диалога с Кабулом по урегулированию конфликта в стране.

Стороны также договорились, что с целью создания атмосферы доверия для начала межафганского переговорного процесса власти должны освободить из тюрем 5 тыс. сторонников движения, в свою очередь талибы готовы освободить из плена 1 тыс. заключенных.

Однако президент Афганистана Ашраф Гани заявил в понедельник, что вопрос освобождения заключенных не входит в компетенцию США и может быть обсужден на переговорах правительства Афганистана с талибами.

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Страны
Афганистан
США
Компании
ООН
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