Для новых боев с армией Турции сирийцам нужны САУ 2С19М2 и "Зоопарк-1М"

Установившееся относительное затишье в так называемой идлибской зоне может быть нарушено как боевиками, так и подразделениями турецкой армии.

Поэтому, по мнению военных экспертов, сирийским подразделениям, по опыту предыдущих боев, необходимо более качественно подготовиться к возможным обострениям обстановки.

Так, должны быть предприняты меры по усилению противовоздушной обороны. Причем наряду с такими комплексами, как "Бук-М2Э" и "Панцирь С1", должны быть развернуты мобильные системы, о которых мы уже писали.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Также было бы неплохо разместить рядом с этой горячей точкой радарные комплексы разведки позиций ракет и артиллерии "Зоопарк-1М". Они позволяют с высокой точностью выявлять позиции, с которых был открыт огонь гаубиц, пушек, минометов, реактивных систем залпового огня и ракетных установок.

Конечно, хорошо было бы испытать в реальных боевых условиях современные САУ 2С19М2, оснащенные усовершенствованной системой управления наведением и огнем.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Разумеется, пригодились бы современные комплексы радиоэлектронной борьбы.

Все это позволило бы исключить возможные провокации и обеспечить установление настоящего мира в этом районе.

Лев Романов