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Известия.ru

В США заявили о перехвате российских Ту-142 у берегов Аляски

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Российские самолеты-разведчики Ту-142 были перехвачены канадскими истребителями CF-18 и американскими F-22 у побережья Аляски.

Ту-142 не нарушали воздушное пространство США или Канады и провели в небе недалеко от Аляски в общей сложности около четырех часов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей Североамериканского командования аэрокосмической обороны (NORAD).

Военные пояснили, самолеты оставались в международном воздушном пространстве и приблизились на расстояние 50 морских миль (менее 100 км) к побережью полуострова.

NORAD также опубликовала снимки истребителей.


7 марта минобороны Великобритании сообщило, что несколько истребителей Typhoon британских Королевских ВВС поднимались на перехват российских противолодочных самолетов Ту-142, осуществлявших полет над Восточной Атлантикой.

Ту-142 — дальний самолет противолодочной обороны, один из самых больших в мире.

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Страны
Великобритания
Канада
Россия
США
Продукция
E-3
EF-2000
F-18
F-22
KC-135
Ту-142
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