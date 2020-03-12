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Известия.ru

Турция начала отвод тяжелого вооружения с наблюдательных пунктов в Идлибе

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Stoyan Nenov

Власти Турции начали поэтапно выводить тяжелое вооружение с наблюдательных пунктов в сирийской провинции Идлиб. Об этом во вторник, 10 марта, рассказал «РИА Новости» турецкий военный источник.

«Анкара начала постепенный отвод тяжелого вооружения с наблюдательных пунктов в сирийском Идлибе в соответствии с соглашением от 5 марта», — сообщил собеседник агентства.

5 марта в Москве состоялись российско-турецкие переговоры по Идлибу. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган три часа общались наедине, после чего началась работа с делегациями. В итоге сторонам удалось согласовать меры по разрешению ситуации в Сирии.

В ночь на 6 марта в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. При этом российская сторона уже заявила о фиксации нарушений со стороны боевиков, которые совершили шесть обстрелов. Однако в Турции заявляют об отсутствии нарушений.

Ситуация в Идлибе обострилась в январе 2020 года. Подконтрольные официальному Дамаску войска при поддержке России продолжили наступление вглубь зоны деэскалации в рамках борьбы с террористами, продвинувшись вперед за наблюдательные пункты Турции. Турецкие военные в ответ начали оказывать поддержку отрядам так называемой сирийской оппозиции.


Очередной виток конфликта произошел в конце февраля, когда в результате обстрела армии САР погибли 33 турецких военных. Тогда же Анкара начала очередную операцию в Сирии под названием «Весенний щит», целью которой объявлено вытеснение сил Дамаска за пределы зоны деэскалации, обозначенные в астанинских и сочинских соглашениях 2017 и 2018 годов.

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