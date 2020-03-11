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РИА Новости

Минобороны отреагировало на турецкие данные об уничтожении "Панцирей"

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Панцирь-С1
Панцирь-С1.
Источник изображения: © AFP 2020 / Maxime Popov

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Представленные президенту Турции Реджепу Эрдогану данные об уничтожении восьми сирийских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" не соответствует действительности, сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что такие сведения "являются более чем преувеличением".

Российские военные рассказали, что основные сирийские средства ПВО, выключая "Панцирей", сосредоточены прежде всего в районе Дамаска. В Минобороны также заявили, что только четыре зенитных ракетно-пушечных комплекса прикрывали правительственные силы в Идлибе.

В ведомстве добавили, что в результате массированной атаки турецких дронов два "Панциря" получили повреждения. При этом военные уже почти восстановили эти комплексы.

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