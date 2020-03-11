Глава ОАК Слюсарь провел совещание с руководством ТАНТК им. Бериева в Таганроге

Юрий Борисов и Юрий Слюсарь на ТАНТК им. Г.М. Бериева.

Москва. 10 марта. ИНТЕРФАКС - Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь посетил ТАНТК им. Г.М. Бериева, где провел совещание по вопросам выполнения гособоронзаказа, сообщили в пресс-службе корпорации.

"10 марта на ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" (входит в Дивизион транспортной авиации ОАК) состоялось рабочее совещание под руководством генерального директора ПАО "ОАК", вице-президента ОООР "Союз машиностроителей России" Юрия Слюсаря по вопросам выполнения гособоронзаказа и перспективной производственной загрузки предприятия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава ОАК обсудил с руководством предприятия планы по текущей и перспективной загрузке и работу по интеграции в Ростех, "связанные с внедрением единых подходов, нормативов и стандартов".

"Также Юрий Слюсарь поставил задачу по выполнению обязательств перед заказчиками авиационной техники и соблюдения графика ремонта, модернизации и поставок воздушных судов", - сообщает пресс-служба.

В совещании приняли участие глава ПАО "Ил" Юрий Грудинин и управляющий директор ТАНТК им. Г.М. Бериева Михаил Грезин.