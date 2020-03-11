В США хотят обязать беспилотники сообщать о своем местоположении онлайн

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) предложило новый регламент, согласно которому беспилотники в небе должны постоянно транслировать свое местоположение через Интернет. Владельцы БПЛ и самодельных летательных аппаратов считают, что эти правила приведут к большим расходам.

Новое правило FAA потребует, чтобы все новые беспилотники весом более 250 г подключались через Интернет к одной из нескольких баз данных отслеживания местоположения. Эти базы разработают частные компании. БПЛ должны будут предоставлять в режиме реального времени информацию о своем местоположении.

Новые правила в значительной степени предназначены для решения вопросов безопасности и защиты, которые ранее подняли американские правоохранительные органы. Они обеспокоены тем, что беспилотники, которые летают близко к аэропортам, могут нарушить их работу или даже спровоцировать аварию. Правоохранители также считают, что террористы могут использовать БПЛ для атак.

Но критики утверждают, что эти правила накладывают огромные расходы на тысячи законопослушных американцев, которые годами пользовались небольшими беспилотными летательными аппаратами. Правила требуют, чтобы беспилотник имел подключение к Интернету. Это мгновенно сделает многие существующие дроны устаревшими, заставляя любителей модернизировать их или отказаться от них. И это также значительно повысит стоимость владения дроном, поскольку необходимо будет подписаться на тарифный план.

«Эти правила могут убить хобби, которое я люблю», — заявил один из комментаторов.

«Я думаю, что это правило навредит сообществу и скажется на росте индустрии бепилотных летательных аппаратов», — отметил Грег Ревердиу, соучредитель Pilot Institute.

Помимо прочего, регламент FAA гласит, что беспилотник должен иметь серийный номер, который был выпущен производителем устройства в соответствии с новыми правилами. Тем не менее, многие модели строятся небольшими компаниями, которые никогда не собирались заниматься коммерческим беспилотным бизнесом. Они могут не иметь технических ресурсов для соответствия новым стандартам или юридических ресурсов для получения одобрения FAA.

DJI, ведущий производитель дронов, выступает против предложения управления. Компания отмечает, что она уже внедрила технологию идентификации для своих собственных дронов, которая основана на отправке радиосигналов от аппарата. Правоохранительные органы могут закупить оборудование, которое принимает эти трансляции и показывает, какие дроны DJI находятся поблизости. В компании утверждают, что этот подход проще и дешевле. По мнению DJI — и других противников подхода FAA — было бы лучше, чтобы FAA поручило разработку стандартной версии технологии компании, а не заставляло владельца каждого беспилотника подключаться к Интернету.

Существует также большое сообщество людей, которые строят самолеты из деталей, купленных в специализированных магазинах или в Интернете. Новое правило обяжет таких любителей представить документы FAA, объясняющие, как работает их беспилотник, и демонстрирующие, что он соответствует всем требованиям новых правил.

Любители отмечают, что это станет серьезной проблемой, так как обычно они не закупают беспилотники промышленного производства, а строят свои собственные, запускают и разбивают их, а затем собирают снова. При этом детали одного беспилотника могут оказаться в составе нескольких других.

FAA предлагает в качестве альтернативы для любителей специальные зоны, где они смогут использовать модели, не соответствующие требованиям. Данные территории могут отдать под управление общественных организаций, в том числе клубов модельных самолетов. У них будет время в течение года, чтобы обратиться в FAA за разрешением управлять конкретной зоной. В конце года FAA опубликует список утвержденных зон. Однако по истечении этого 12-месячного периода новые заявки приниматься не будут.

В дальнейшем управление ожидает, что большинство БПЛ без удаленной идентификации отработают срок своего полезного использования и перестанут летать. Однако управление не учитывает, что любители продолжат и в будущем проектировать собственные модели. Также не учитываются интересы тех, кто использует БПЛ для практических целей, например, на фермах или строительных площадках.

Пока идет общественная дискуссия. После 2 марта управление ознакомится с комментариями к своему проекту и должно будет учесть их при разработке правил.