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РИА Новости

"Легенда прикрытия". Военный эксперт о новых условиях США по СНВ-3

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Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / J. Scott Applewhite, File

В Госдепе назвали российские вооружения, которые США хотели бы включить в продленный договор СНВ-3. В эфире радио Sputnik военный эксперт Александр Жилин рассказал, к чему приведет такая позиция.

США хотят включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) "спектр новых российских систем вооружений".

"Некоторые из них - это несколько экзотические вооружения, такие как вооруженный ядерным оружием подводный аппарат на ядерной тяге "Посейдон", крылатая ракета на ядерной тяге с ядерным вооружением и баллистическая ракета воздушного базирования", - приводит РИА новости слова высокопоставленного чиновника Госдепа.

Он напомнил позицию президента США, заключающуюся в том, что в продление договора нужно включить не только Россию, но и Китай, а также все "потенциальные угрозы" со стороны вооружений следующего поколения.

Срок действия договора истекает в начале 2021 года.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин прокомментировал новые условия Вашингтона.

"США продолжают лепить легенду прикрытия о разрушении СНВ-3, для этого придумываются такие дешевые уловки, направленные на то, чтобы показать миру, какими они стали миротворцами. Но на самом деле это приводит к разрушению стратегического договора. Если СНВ-3 рухнет, мир опустится на дно. Что касается Китая, то я думаю, он никогда на это не пойдет - военная доктрина КНР этого не предполагает. Поэтому в данном случае нам нужно включить информационную составляющую, чтобы именно с помощью подачи правдивой информации показывать суть интересов сторон. И тогда, возможно, можно будет с учетом настроений мирового сообщества, позиции других стран, попытаться оказывать давление, чтобы все-таки этот договор был сохранен", - считает Александр Жилин.

Ранее США заявляли, что думают о продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, но предлагают расширить его за счет вооружений, не входящих в нынешний договор, а также предлагают привлечь КНР. Пекин заявил, что в подобных переговорах не заинтересован.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), был подписан в 2010 году и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он остается единственным действующим договором об ограничении вооружений между Россией и США.

Договор предусматривает, что стороны сокращают ядерные арсеналы, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.

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Страны
Китай
Россия
США
Проекты
СНВ-3
Ядерный щит
ЯО
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