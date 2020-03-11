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РИА Новости

Эксперт рассказал о наращивании НАТО числа учений у границ с Россией

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Американский военнослужащий производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin во время учений Cold Response 2020 в Норвегии
Американский военнослужащий производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin во время учений Cold Response 2020 в Норвегии.
Источник изображения: © U.S. Marine Corps / Sgt. Devin Andrews

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Количество учений НАТО у границ с Россией после 2014 года увеличилась вдвое, эта тенденция сохранится в будущем, заявил РИА Новости известный военный эксперт Виктор Мураховский, комментируя проведение в Норвегии учений "Холодный ответ 2020".

Активная фаза учений запланирована на период с 9 по 18 марта. Предполагалось, что в них примут участие более 13 тысяч военнослужащих из 10 государств-членов Североатлантического альянса и стран-партнеров. Уже известно, что финские военные не поедут на "Холодный ответ" из-за ситуации с коронавирусом.

"С момента принятия в 2014 году плана НАТО по сдерживанию России на восточном фланге альянса, получившим название "Атлантическая решимость", в целом количество полетов натовской авиации у наших границ, учений на сопредельных РФ территориях увеличилось примерно в два раза по сравнению с предшествующим периодом", - сказал Мураховский.

Эксперт полагает, что эта тенденция будет только усиливаться. Он напомнил, что впервые с окончания холодной войны пройдут учения Defender Europe-2020 с переброской масштабной группировки американских войск с территории США в Европу. Кроме того, близок к реализации план альянса "4 по 30": формирование группировки из 30 батальонно-тактических групп, 30 эскадрилий самолётов и 30 кораблей, которые будут готовы к развертыванию у границ с Россией в течение 30 суток.

Собеседник агентства отметил, что в случае локального конфликта с НАТО на европейском направлении у России есть эффективные средства противодействия этой угрозе, и дело не только в ядерном оружии.

"Мы за последние годы серьезно нарастили силы неядерного сдерживания, в том числе создав группировку, оснащенную крылатыми дальнобойными ракетами в обычном снаряжении, а также развернув батальонно-тактические группы немедленного применения", - пояснил Мураховский.

С апреля 2014 года с началом кризиса на Украине США в рамках операции "Атлантическая решимость" на основе ротации размещают свои боевые подразделения в разных странах, постепенно наращивая их численность. Операция представляет собой комплекс военных и военно-политических мероприятий. По утверждениям американской стороны, эти действия направлены на поддержку союзников по НАТО в Европе. МИД РФ в этой связи обвинял США в пренебрежении интересами безопасности и стремлении к дестабилизации военно-политической обстановки.

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