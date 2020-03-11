В стране два президента: как США выводят войска из Афганистана

США приступили к выводу войск из Афганистана

Соединенные Штаты начали сокращение военного контингента в Афганистане, что предусматривалось мирным соглашением, которое Вашингтон заключил с талибами 29 февраля. Следующий шаг - переговорный процесс между правительством страны и представителями движения. Однако, неоднозначная ситуация между президентом страны Ашрафом Гани и премьер-министром Абдуллой Абдуллой может серьезно осложнить диалог.

США приступили к окончанию своей самой длительной военной кампании - афганской. 10 марта Вашингтон начал вывод первой части своего контингента в стране, в результате которого количество военных в стране сократится с 13 до 8,6 тыс.

Таким образом, Белый дом выполняет свою часть соглашения, заключенного с движением «Талибан» (запрещено в России) 29 февраля. Документ призван закончить военные действия, которые длятся уже 19 лет.

Вашингтон ввел войска в Афганистан в октябре 2001 года для борьбы с весьма влиятельным в стране движением талибов. Администрация президента Джорджа Буша потребовала от Кабула выдачи Усамы бен Ладена - лидера «Аль-Каиды» (запрещена в РФ), взявшей на себя ответственность за теракты, случившиеся в США 11 сентября.

Теперь же, согласно договоренностям, Вашингтон обязался вывести всех своих военнослужащих (13 тыс.) из Афганистана в течение 14 месяцев после подписания соглашения - при условии, что талибы соблюдут свою часть обязательств. В частности, представители движения должны приступить к переговорному процессу с Кабулом. Все стороны конфликта должны освободить пленных, а "Талибан", к тому же, обязался контролировать деятельность своих участников, не допуская действий, угрожающих безопасности США и их союзников.

Чтобы талибы смогли продемонстрировать готовность и способность выполнять договоренности, 22 февраля был объявлен «режим снижения уровня насилия». Впрочем, нельзя сказать, что он успешно был соблюден. 4 марта президент США Дональд Трамп заявил, что провел плодотворный диалог с талибами, однако уже через несколько часов члены движения напали на правительственные силы, после чего американская авиация нанесла удар по их позициям.

9 марта президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что готов освободить тысячу пленных талибов. А вот с обязательством вести переговоры могут возникнуть сложности. Дело в том, что раньше лидеры движения наотрез отказывались от этого шага. Два года назад, например, Гани выразил готовность приступить к переговорному процессу с противниками без всяких условий. Более того, президент заявлял, что правительство может признать «Талибан» политическим движением. Однако талибы попросту проигнорировали его предложение.

Проблема состоит еще и в том, что внутри движения нет солидарности по этому вопросу, и в любой момент среди талибов может начаться противостояние, которое отменит договоренности.

И хотя соглашение США с движением призвано, в том числе, положить конец политическому кризису в стране, прямо накануне вывода американских военных ситуация в Афганистане, напротив, усугубилась.

В понедельник в Кабуле состоялось сразу две инаугурации президента с разницей в несколько минут. В президентском дворце Арг первым присягу принес Ашраф Гани. Во дворце Сапедор в то же время проходила инаугурация премьер-министра Абдуллы Абдуллы.

Второй тур президентских выборов прошел 28 сентября. Согласно официальным данным, с результатом 50,64% победу на них одержал Гани. Абудулла, однако, заявил о своей победе и о фальсификации при подсчете голосов.

На протяжении полугода он оспаривал результаты выборов и, наконец, решил провести свою инаугурацию.

Церемония вступления в должность главы государства Ашрафа Гани сопровождалась сразу несколькими взрывами - возле президентского дворца было выпущено четыре минометных снаряда. В результате был ранен один полицейский, другой снаряд повредил автомобиль вице-президента. Ответственность за инцидент взяло на себя «Исламское государство» (ИГ - террористическая организация, запрещена в РФ).

«Мы не боимся взрывов. Если моя жертва нужна Афганистану, я готов пожертвовать собой», - сказал в ходе инаугурации Гани.

Правительственный кризис в Афганистане совсем не способствует четкому пониманию результатов переговорного процесса с талибами. Вашингтон уже выразили свою обеспокоенность по этому поводу.

«Для будущего страны и, в частности, для дела мира крайне важно сделать приоритетом объединение Афганистана и создание политически сбалансированной власти», - заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.

Более того, Вашингтон предпринял попытку повлиять на ход разворачивающегося в Афганистане противостояния. В Кабул прибыл спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, в ночь перед инаугурациями он встретился с Гани и Абдуллой, однако, единственное, чего он смог добиться - короткой встречи политиков и переноса времени обеих церемоний.

Таким образом, из-за сложившейся в Афганистане ситуации, говорить о том, что стороны конфликта движутся к окончанию войны, даже с учетом подписания соглашения, пока преждевременно, считает эксперт центра Карнеги в Москве Алексей Малашенко.

«Я не уверен, что это окончание, потому что очень непростая ситуация в самом Афганистане. Неизвестно, чем это закончится, потому что там минимум три силы. Я не исключаю что опять будет обострение и вывод будет задержан, потому что американцы - промежуточная сила, которая хоть как-то может повлиять на общую стабильность, - отмечает эксперт. -

Все, что связано с Афганистаном - непредсказуемо. Я не исключаю, что оба соперничающих президента в какой-то момент могут склониться к общению с талибами. Сейчас ничего предсказать невозможно, потому что фактически существует троевластие в стране. Абудлла Абдулла не такой человек, который уступит».

Трамп спасает США от «катастрофы»

Обеспокоенность Вашингтона понятна - окончание войны в Афганистане было одним из ключевых обещаний Дональда Трампа в ходе его президентской кампании 2016 года. Срок глава Белого дома истекает, и он активно взялся за реализацию обещаний, ведь далеко не все задуманное во внешней политике ему удалось успешно воплотить в жизнь.

Правительственный кризис в Венесуэле ничем не закончился и поддержка США оппозиционера Хуана Гуайдо тоже не принесла плодов. Категоричные шаги Вашингтона по отношению к Ирану, в частности, убийство генерала Касима Сулеймани в Ираке, привели к тому, что Багдад уже два месяца требует вывода американских военных из страны. Между тем, во многом из-за действий США, в Иране на парламентских выборах побеждают консерваторы, которые настроены на более жесткий внешнеполитический курс и укрепление своего влияния на Ближнем Востоке, в чем не заинтересован Вашингтон.

Наконец, выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) вызвали раздражение Европы и заставили ее задаться вопросом о надежности Вашингтона как союзника.

Да и о том, что войну в Афганистане надо окончить, Трамп говорил еще задолго до выборов 2016 года. Он называл затянувшуюся кампанию «полной катастрофой», которая заставляет США нести серьезные потери денег, времени и жизней американских солдат. За время конфликта в Афганистане было убито более 2,4 тыс. военных США.

По данным министерства обороны Соединенных Штатов, с начала военного вмешательства правительство потратило на ведение военной кампании $778 млрд. Еще около $44 млрд было потрачено на восстановление Афганистана. При этом некоторые исследовательские организации утверждают, что официальные цифры сильно занижены.

«Наша цель - прекращение самой длительной войны в истории Америки и возвращение наших войск домой», - говорил Трамп.

Однако реализация поставленной им задачи протекала с трудом. В 2017-м, например, он принял решение увеличить военное присутствие в Афганистане, составлявшее 8,4 тыс. солдат, минимум на 3 тыс., обосновав это необходимостью борьбы с террористами.

В 2018 году США приступили к прямым переговорам с талибами. В 2019-м после восьми раундов переговоров был согласован проект соглашения о мире. Однако в сентябре Трамп принял решение прекратить переговоры и отменить подписание договора. Причиной тому послужили серия терактов, в результате одного из них погиб американский военный.

В конце ноября глава Белого дома посетил Афганистан и встретился с Ашрафом Гани. Это был его первый визит в страну, о котором не было объявлено заранее. В ходе своего визита Трамп заявил, что намерен сократить военный контингент в стране и возобновить переговорный процесс.

«Они [талибы] не хотели прекращать огонь. Сейчас они хотят прекратить огонь. И я верю, что это сработает», - сообщил тогда Трамп.

При этом Алексей Малашенко отмечает, что, если президент США и добьется поставленной им цели, то понесет определенные репутационные потери.

«Тот, кто влезает в мусульманский мир, из него никогда не вылезет, потому что, если ты будешь вылезать, то это будет как поражение. У Трампа тоже будет достаточно двусмысленная ситуация», - считает эксперт.

Россия уже поприветствовала подписание соглашения между США и талибами. Москва не раз контактировала с представителями движения «Талибан», они, например, трижды посещали российскую столицу. В Россию приезжали и представители правительства Афганистана.

В январе глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва поддерживает и старается способствовать достижению договоренностей между сторонами.

«Мы же знаем, что и США в Афганистане сейчас - один из главных игроков, возглавляют целую коалицию, свои войска имеют в Афганистане, ведут переговоры, возобновили эти переговоры с талибами - мы это поддерживаем, между прочим. Мы считаем, что очень важно, чтобы была достигнута договоренность, которая затем позволит начать переговоры между всеми афганцами. Это ведь условие, которое талибы поставили, и которое было принято», - заявил Лавров.

Анна Юранец