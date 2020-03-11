Эксперт оценил ситуацию вокруг продления ДСНВ

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Обсуждать включение перспективного российского вооружения в договор СНВ-3 имеет смысл, только если под ограничение попадут и американские военные новинки, заявил РИА Новости заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.

Госдепартамент США назвал в понедельник российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), истекающий в начале 2021 года. В их числе вооруженный ядерным оружием подводный аппарат на ядерной тяге "Посейдон", крылатая ракета на ядерной тяге с ядерным вооружением и баллистическая ракета воздушного базирования.

"Если в СНВ-3 будет включено российское перспективное вооружение, то тогда будет справедливо договариваться о внесении целой линейки американского вооружения, уже принятого на вооружение и разрабатываемого. В первую очередь необходимо ввести ограничение на использование крылатых ракет морского базирования типа Tomahawk и недавно отработанную ее версию наземного базирования. Это дает право поднять тему о противоракетной обороне США - не только стратегической, но и той, которая развернута в Европе. Также необходимо договориться о неразмещении в космосе различных ударных систем, в том числе обычных ракет, кинетического и лазерного оружия. Несомненно, нужно обсуждать все американские виды вооружения, которые у них находятся в разных степенях готовности", - сказал Евсеев.

По мнению эксперта, под ограничения также должны попасть новые ракетные комплексы с гиперзвуковыми аппаратами, которые создаются американцами, а также лазер воздушного базирования.

Экс-начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов заявил РИА Новости, что России не нужно обращать внимание на заявления госдепа, необходимо настаивать на создании рабочих групп, которые должны обсуждать состояние сегодняшнего СНВ-3. "Необходимо договориться о формате и географии нового договора, нельзя выдергивать отдельные виды вооружения, это популистские заявления в преддверии выборов президента США", - отметил генерал.

Срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в начале 2021 года, и США пока не определились, намерены ли его продлевать. Ранее Вашингтон заявлял, что договоренности с Россией должны включать и не подпадающие под СНВ-3 оружие и средства доставки, которые еще только разрабатываются в России. Пентагон считает, что у России есть до 2 тысячи единиц нестратегического ядерного оружия.