Политика сдерживания России давно применяется, заявил Путин

МОСКВА, 10 мар РИА Новости. Политика сдерживания России давно применяется, те, кто ее ведет, ждут, что РФ поскользнется, погрязнет во внутренних дрязгах, заявил президент Владимир Путин, выступая в Госдуме.

"В мире, конечно же, об этом тоже мы говорим всегда, знаем об этом, есть и те, кто хотел бы сдержать Россию и для этого готов использовать любую возможность. Собственно, политика сдерживания давно применяется, это мы с вами хорошо знаем. И те, кто это делает, говорят об этом открыто, не стесняются. Ждут, что мы где-то допустим ошибку, или поскользнемся, потеряем ориентиры или, еще того хуже, погрязнем во внутренних распрях, которые подчас и подогреваются, подпитываются и даже финансируются извне", - сказал Путин.

Он добавил, что можно даже подсчитать, сколько на это выделяется ресурсов.