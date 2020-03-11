Войти
РИА Новости

Политика сдерживания России давно применяется, заявил Путин

490
1
0
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Федоренко

МОСКВА, 10 мар РИА Новости. Политика сдерживания России давно применяется, те, кто ее ведет, ждут, что РФ поскользнется, погрязнет во внутренних дрязгах, заявил президент Владимир Путин, выступая в Госдуме.

"В мире, конечно же, об этом тоже мы говорим всегда, знаем об этом, есть и те, кто хотел бы сдержать Россию и для этого готов использовать любую возможность. Собственно, политика сдерживания давно применяется, это мы с вами хорошо знаем. И те, кто это делает, говорят об этом открыто, не стесняются. Ждут, что мы где-то допустим ошибку, или поскользнемся, потеряем ориентиры или, еще того хуже, погрязнем во внутренних распрях, которые подчас и подогреваются, подпитываются и даже финансируются извне", - сказал Путин.

Он добавил, что можно даже подсчитать, сколько на это выделяется ресурсов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
30.09.2019
Скандалы и сенсации на Генассамблее ООН
11.02.2019
Купол света: пилот ВВС США рассказал о загадочной вспышке
18.10.2012
Казани дают еще один шанс вернуться в большую авиацию
15.06.2011
Договор о покупке "Мистралей" оказался протоколом о намерениях
28.08.2007
НАТО опасается новой подлодки России
1 комментарий
№1
11.03.2020 05:08
А меж тем, похоже, что Путин у вас снова у власти. Добро пожаловать в клуб стран с вечными правителями )). Сейчас я вам расскажу что у вас дальше будет, благо опыт имеется.  Годиков через пять глядишь появится закон о Лидере Нации (ну или что-то подобное), закрепляющий (по многочисленным просьбам россиян) уникальный статус правителя. Потом через ещё пять закон о невозможности уголовного преследования президента и его ближайшего окружения. Ну а потом, когда Путин соберётся на покой, лет эдак через 15, закон, закрепляющий его пожизненный статус председателя Совбеза (ну или что-то в этом роде).
Печально всё это, если честно. Надеялся, что хоть Россия от этого удержится...
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.03 10:04
  • 4
«Мы уничтожили восемь»: Эрдоган заявил о ликвидации ЗРПК «Панцирь»
  • 11.03 08:50
  • 12
Стали известны итоги войны сирийских «Буков» с турецкими беспилотниками
  • 11.03 08:16
  • 1
ВМС США задумались о сокращении количества новых авианосцев типа Gerald R. Ford
  • 11.03 07:17
  • 3
Поставщика топлива для «Роскосмоса» признали банкротом
  • 11.03 07:12
  • 5
Силуанов рассказал о ситуации в российской экономике
  • 11.03 05:08
  • 1
Политика сдерживания России давно применяется, заявил Путин
  • 11.03 05:02
  • 8182
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 11.03 02:55
  • 36
Объяснена неудача Сирии при попытке сбить турецкий F-16 из С-200
  • 11.03 01:50
  • 1
ОАК перенесла переговоры по российско-китайскому самолету в режим видеозвонков
  • 11.03 01:01
  • 1
B-21 Raider пошёл в производство
  • 11.03 00:30
  • 188
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 11.03 00:24
  • 10
Вице-премьера Борисова назначили куратором разработки перспективных космических систем
  • 11.03 00:16
  • 811
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 10.03 23:21
  • 37
Корабль SpaceX лопнул
  • 10.03 22:30
  • 1
На Камчатке сформировали две корабельные группы для защиты морских коммуникаций