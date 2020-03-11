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Российская газета

С кем "воюет" НАТО на учениях в Норвегии

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Солдаты норвежской армии во время учений НАТО
Солдаты норвежской армии во время учений НАТО.
Источник изображения: Фото: flickr.com/PO Phot Donny Osmond/defenceimages.mod.uk

Группа российских офицеров прибыла в Норвегию. В рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности они в течение десяти дней проведут международную инспекцию местных военных объектов и будут наблюдать за крупными учениями НАТО "Холодный ответ-2020".

Кому натовцы готовят этот самый "ответ", догадаться несложно. Руководители альянса чуть ли не впрямую говорят, что устроили эти маневры на севере Норвегии в районах от Нарвика до Финмарка и граничащем с Мурманской областью округе Тромс в ответ на якобы чрезмерную военную активность России на северо-западе континента. В частности, в нашей арктической зоне.

На учения генералы привлекли подразделения десятка стран НАТО и государств - партнеров блока. Среди его участников - солдаты и офицеры из США, Великобритании, Нидерландов, Германии, Франции, Бельгии, Дании, Финляндии и Швеции.

Понятно, что цель "Холодного ответа" не ограничивается тренировкой по переброске на большие расстояния крупных армейских сил и большого числа боевой техники. Главное для натовских генералов - оказать психологическое давление на Россию.

Похоже, в Брюсселе специально добивались того, чтобы Москва обеспокоилась маневрами альянса у границ РФ. Но, спрашивается, кому бы понравились военные игры, которые устраивает у твоего порога более чем 15-тысячный армейский контингент?

Запретить подобные учения мы, конечно, не можем. Но оценить их потенциальную угрозу для безопасности страны - вполне. Этим в том числе и займутся в Норвегии российские международные инспекторы. Начальник Национального центра РФ по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков напомнил, что договоренности в рамках Веского документа санкционируют наблюдение за определенными видами и масштабами военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению.

О "Холодном ответе" Москву уведомили. Как заявили в минобороны Норвегии, главная цель маневров - научить военнослужащих лучше выполнять поставленные задачи в зимних условиях. Это - на словах. А что на деле? Какое количество войск задействовало там руководство НАТО и, главное, с кем они "воюют", - это проверить обязательно надо.

Стоит иметь в виду, что учения в Норвегии предваряют еще более крупные маневры НАТО у наших западных границ. Речь - о намеченных на апрель- май учениях Defender Europe-2020. Там руководство Альянса собирается задействовать уже 40 тысяч военнослужащих (в том числе более 20 тысяч перебросить из США) и большое количество боевой техники. Направленность все та же - против РФ. Не далее как на прошлой неделе глава Пентагона Марк Эспер прямо сказал, что одна из задач маневров - изменить "плохое поведение" Москвы.

В ответ в нашем МИД заявили, что повлиять на внешнеполитический курс России Defender Europe не смогут. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова обратила внимание, что Эспер так и не уточнил, в чем заключается это самое "плохое поведение". Да и не смог бы. "Ведь очевидно, что наша страна никому не угрожает, а ударный кулак у российской границы собирает именно НАТО", - отметила Захарова. И добавила, что альянс собирается провести подобные широкомасштабные маневры в то время, когда Россия будет праздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. "Она была развязана нацистской Германией как раз под предлогом несостоятельных обвинений в адрес СССР. Сегодня похожие тезисы используют в Вашингтоне, стараясь оказать давление на Россию", - считает официальный представитель нашего МИД.


Юрий Гаврилов

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