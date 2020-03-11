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ТАСС

Шойгу обсудил с турецким коллегой меры стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб

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Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ
Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу обсудил во вторник по телефону с главой военного ведомства Турции Хулуси Акаром меры по стабилизации обстановки в сирийском Идлибе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

"Обсуждены вопросы, связанные с реализацией дополнительного протокола к меморандуму о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб (принят в Москве 5 марта 2020 года)", - сообщили в Минобороны.

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на состоявшихся 5 марта в Москве переговорах согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в Идлибе. Достигнутые ими договоренности предусматривают, что боевые действия в этом регионе прекращаются вдоль всей линии соприкосновения со вступлением в силу перемирия 6 марта. С 15 марта РФ и Турция начнут совместное патрулирование по трассе М-4, вдоль которой будет создан коридор безопасности. Москва и Анкара подтвердили приверженность сохранению суверенитета Сирии и договорились продолжать борьбу с терроризмом.

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