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ТАСС

Роскосмос создал комиссию для установления виновных в дефектах на ракете "Протон"

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Источник изображения: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Первый в этом году запуск "Протона-М" со спутниками связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103" перенесли на конец мая из-за проблем с комплектующими

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" создала специальную комиссию, которая установит ответственных за дефекты на ракете-носителе "Протон-М" на космодроме Байконур, приведшие к переносу ее запуска. Об этом сообщил во вторник ТАСС гендиректор Центра имени М. В. Хруничева (предприятие - изготовитель ракеты) Алексей Варочко.

Ранее он сообщил, что первый в этом году запуск "Протона-М" со спутниками связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103" перенесен на конец мая из-за необходимости проверки носителя после замены серии комплектующих.

"Уже создана комиссия для установления виновных, допустивших нарушение технологии. По решению генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина сотрудники, которые выявили дефекты в процессе подготовки к пуску, будут поощрены", - сказал Варочко.

Он отметил, что речь идет о некачественных комплектующих изделиях, произведенных в 2015-2016 годах. Новая система качества, разработанная в Роскосмосе, выявила брак. Устранение дефектов будет произведено непосредственно на Байконуре. По словам Варочко, 11 марта группа специалистов предприятия во главе с ним самим вылетает на Байконур для организации работы по устранению дефекта.

Старт ракеты "Протон-М" со спутниками "Экспресс-80" и "Экспресс-103" первоначально был запланирован на 31 марта. Аппараты изготавливались в течение трех лет - с конца декабря 2016 года. Срок их активного существования на орбите составит 15 лет.

Спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103" построены по заказу ФГУП "Космическая связь" на базе унифицированной платформы среднего класса "Экспресс-1000" разработки "Информационных спутниковых систем" им. академика М. Ф. Решетнева. Партнером предприятия по полезной нагрузке новых спутников традиционно выступает европейская компания "Талес Аления Спейс". Полезная нагрузка будет включать 38 (для аппарата "Экспресс-80") и 37 (для "Экспресса-103") основных транспондеров для работы в C-, Ku- и L-диапазонах.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Компании
ГКНПЦ Хруничева
ИСС Решетнева
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
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