Очередной отремонтированный Ту-95МС совершил первый полет

Москва. 10 марта. ИНТЕРФАКС - Еще один стратегический ракетоносец ТУ-95М, отремонтированный в Таганроге, совершил свой первый полет, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации.

"10 марта в Таганроге совершил первый полет очередной отремонтированный на предприятии самолет Ту-95МС", - отметили в пресс-службе корпорации.

"После прохождения всех необходимых испытаний Ту-95МС будет передан экипажу Дальней авиации для перелета к месту своего постоянного базирования", - добавили в пресс-службе.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы в 2020 году получат шесть модернизированных ТУ-95МС. В предыдущем году Воздушно-космические силы России получили пять модернизированных самолетов данного типа.

Ракетоносцы Ту-95МС, как и Ту-160 - воздушный компонент российской ядерной триады. Они предназначены для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий с применением ядерного оружия.

Ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что в 2020 году состоится премьера глубоко модернизированного стратегического ракетоносца Ту-95МСМ.

"2020 год - это год премьер. (...) Глубоко модернизированный самолёт Ту-95, основа нашей стратегической авиации", - заявил Слюсарь в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) в конце декабря 2019 г.

"Так же, как мы модернизировали Ту-160, продлив его жизнь, так Ту-95 на долгий период благодаря глубокой модернизации будет продлен", - сказал глава ОАК.

Ранее сообщалось, что испытания модернизированного "стратега" Ту-95МСМ должны начаться в 2019 году.

"В этом году состоятся выкатка первого глубоко модернизированного самолёта Ту-95МСМ и начало его испытаний", - заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью "Интерфаксу" в августе прошлого года.

По его словам, параллельно готовится к заключению опережающий контракт с Минобороны на глубокую модернизацию строевых Ту-95МС.

Ранее глава "Туполева" Александр Конюхов заявил "Интерфаксу", что глубокая модернизация строевых Ту-95МС начнётся в 2021 году. Он сообщил, что контракт на создание ракетоносца в облике Ту-95МСМ был заключен в июне 2018 года, работы развёрнуты на Таганрогском авиационном заводе (ТАНТК имени Бериева, входит в ОАК).