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Независимое военное обозрение

Мощь украинских войск не в вооружении, а в генералах

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Солдаты ВСУ на востоке Украины
Солдаты ВСУ на востоке Украины.
Источник изображения: © flickr.com, Ministry of Defense of Ukraine

Теперь абсолютно понятно, чем воинство Незалежной собирается одержать победу над Россией

Сеть широко цитирует реплики из интервью командующего украинскими Сухопутными войсками порталу Defence Express. «Нынешняя проверка готовности подразделения к боевым действиям пришла на смену советской системе строевых смотров, где в первую очередь оценивался внешний вид бойцов и их способность ходить парадным маршем», – заявил инспектировавший 54-ю механизированную бригаду ВСУ вышеупомянутый командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Сырский.



Портал представил видео смотра. В комментариях справедливо сказано, что военная техника в армии Незалежной – сплошь старье советского производства. Здесь видавшие виды танки Т-64 (видимо восстановленные после долгого хранения на мобилизационных складах), и такие же, хорошенько поношенные БМП 2. Кроме того, блогеры нашли среди представленного на видео хлама - противотанковые комплексы 9П148 «Конкурс», буксируемые противотанковые пушки МТ-12 «Рапира», самоходные противотанковые ракетные комплексы «Штурм-С», реактивные системы залпового огня «Град», самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» и 2С3 «Акация». Но верхом всему, стало другое незабываемое зрелище – растянувшаяся почти на километр неорганизованная толпа куда-то бредущих людей в военной форме. Вероятно это именно то качество, которое отличает украинскую армию от советской, чем так гордится украинский генерал Александр Сырский.

Этому военачальнику стоило бы снова сесть за парту и выучить аксиому военного искусства, которая состоит в том, что любой строй дает преимущество на поле боя в сражении с толпой. И строевая подготовка, ненадобность которой очевидна для пана Сырского, как раз и предназначена для того, чтобы научить солдат действовать слажено в боевых порядках. Но, самым комичным моментом является даже не то, что этот военачальник надувает щеки, объясняя журналистам что-то не совсем ему самому понятное, банальными формулировками. Так то: «тяжело спрогнозировать, какими будут действия врага через месяц, два месяца, то есть на ближайшую перспективу. Поэтому наша задача и состоит в том, что мы должны быть готовыми к ведению как оборонительных действий, так и наступательных…без наступления, мы никогда не добьемся победы…». В конце концов, становится ясно, что он всецело ратует за наступление и собирается этому учить своих подчиненных. Только, вот в чем беда, делать это украинским солдатам, скорее всего, придется в пешем порядке, поскольку состояние военной техники, им врученной, оставляет желать лучшего.

Ах, да, теперь вернемся к самому комичному. Обратите внимание на то, как украинский генерал Сырский говорит на ридной мове. Слушаю его и не могу избавиться от навязчивого ощущения дежавю.


Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

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Страны
Россия
Украина
Продукция
2С3 Акация
БМП-2
Гвоздика
Град РСЗО
Штурм
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