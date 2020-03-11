Мощь украинских войск не в вооружении, а в генералах

Теперь абсолютно понятно, чем воинство Незалежной собирается одержать победу над Россией

Сеть широко цитирует реплики из интервью командующего украинскими Сухопутными войсками порталу Defence Express. «Нынешняя проверка готовности подразделения к боевым действиям пришла на смену советской системе строевых смотров, где в первую очередь оценивался внешний вид бойцов и их способность ходить парадным маршем», – заявил инспектировавший 54-ю механизированную бригаду ВСУ вышеупомянутый командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Сырский.

Портал представил видео смотра. В комментариях справедливо сказано, что военная техника в армии Незалежной – сплошь старье советского производства. Здесь видавшие виды танки Т-64 (видимо восстановленные после долгого хранения на мобилизационных складах), и такие же, хорошенько поношенные БМП 2. Кроме того, блогеры нашли среди представленного на видео хлама - противотанковые комплексы 9П148 «Конкурс», буксируемые противотанковые пушки МТ-12 «Рапира», самоходные противотанковые ракетные комплексы «Штурм-С», реактивные системы залпового огня «Град», самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» и 2С3 «Акация». Но верхом всему, стало другое незабываемое зрелище – растянувшаяся почти на километр неорганизованная толпа куда-то бредущих людей в военной форме. Вероятно это именно то качество, которое отличает украинскую армию от советской, чем так гордится украинский генерал Александр Сырский.

Этому военачальнику стоило бы снова сесть за парту и выучить аксиому военного искусства, которая состоит в том, что любой строй дает преимущество на поле боя в сражении с толпой. И строевая подготовка, ненадобность которой очевидна для пана Сырского, как раз и предназначена для того, чтобы научить солдат действовать слажено в боевых порядках. Но, самым комичным моментом является даже не то, что этот военачальник надувает щеки, объясняя журналистам что-то не совсем ему самому понятное, банальными формулировками. Так то: «тяжело спрогнозировать, какими будут действия врага через месяц, два месяца, то есть на ближайшую перспективу. Поэтому наша задача и состоит в том, что мы должны быть готовыми к ведению как оборонительных действий, так и наступательных…без наступления, мы никогда не добьемся победы…». В конце концов, становится ясно, что он всецело ратует за наступление и собирается этому учить своих подчиненных. Только, вот в чем беда, делать это украинским солдатам, скорее всего, придется в пешем порядке, поскольку состояние военной техники, им врученной, оставляет желать лучшего.

Ах, да, теперь вернемся к самому комичному. Обратите внимание на то, как украинский генерал Сырский говорит на ридной мове. Слушаю его и не могу избавиться от навязчивого ощущения дежавю.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО