Трагедии на военных полигонах похоже некоторых ничему не учат

Во Владимирской области на государственном лазерном полигоне «Радуга» выявлено незаконное хранение боеприпасов ствольной артиллерии калибра 30 мм.

Уголовное дело возбуждено в отношении замначальника отдела предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

«По версии следствия, в октябре 2019 года на территории испытательного полигона ФКП «ГЛП «Радуга» по указанию должностного лица осуществлялось незаконное хранение боеприпасов ствольной артиллерии 30-мм калибра, используемых при стрельбе из башенных установок 2А40−1М «Панцирь» в рамках исполнения гособоронзаказа. При этом у ФКП «ГЛП «Радуга» лицензии на хранение боеприпасов отсутствует», - отметили в ведомстве.

На основании материалов УФСБ полиция возбудила уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела предприятия 1985 года рождения по ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»), санкции, по которой предусматривается до четырех лет лишения свободы.