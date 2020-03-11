Первый пуск "Протона-М" в 2020 году отложили из-за проблем с комплектующими

Генеральный директор Центра им. М. В. Хруничева Алексей Варочко сообщил, что запуск перенесли на конец мая

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Первый в этом году запуск ракеты-носителя "Протон-М" со спутниками связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103" перенесен на конец мая из-за проблем с комплектующими носителя, сообщил ТАСС во вторник генеральный директор Центра им. М. В. Хруничева Алексей Варочко.

По его словам, при проведении контроля качества комплектующих было обнаружено несоответствие одного из проверяемых параметров. "Для обеспечения надежности и гарантии выполнения своих обязательств Центром Хруничева принято решение заменить серию комплектующих, в том числе на ракете-носителе "Протон-М", находящейся на техническом комплексе космодрома Байконур для запуска космических аппаратов "Экспресс", - сказал глава предприятия.

Варочко уточнил, что из-за необходимости "проведения штатного цикла проверок ракеты-носителя после замены комплектующих дату запуска космических аппаратов планируется перенести на конец мая текущего года".

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил на своей странице в Twitter, что запуск спутников "Экспресс-80" и "Экспресс-103" с космодрома Байконур на ракете "Протон-М" запланирован на 31 марта. Аппараты изготавливались в течение трех лет - с конца декабря 2016 года. Срок их активного существования на орбите составит 15 лет.

Ранее пресс-служба "Альфастрахования" сообщила, что космические аппараты "Экспресс-80" и "Экспресс-103" застрахованы на 10 млрд рублей каждый. Срок действия полисов страхования - один год с момента запуска космических аппаратов.

Спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103" построены по заказу ФГУП "Космическая связь" на базе унифицированной платформы среднего класса "Экспресс-1000" разработки "Информационных спутниковых систем" им. академика М. Ф. Решетнева. Партнером предприятия по полезной нагрузке новых спутников традиционно выступает европейская компания "Талес Аления Спейс". Полезная нагрузка будет включать 38 (для аппарата "Экспресс-80") и 37 (для "Экспресса-103") основных транспондеров для работы в C-, Ku- и L-диапазонах.