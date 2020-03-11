Войти
ТАСС

Первый пуск "Протона-М" в 2020 году отложили из-за проблем с комплектующими

388
0
0
Установка ракеты-носителя "Протон-М". Ракета-носитель "Протон-М" упала 2 июля 2013 года на первой минуте старта
Установка ракеты-носителя "Протон-М". Ракета-носитель "Протон-М" упала 2 июля 2013 года на первой минуте старта.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Роскосмоса

Генеральный директор Центра им. М. В. Хруничева Алексей Варочко сообщил, что запуск перенесли на конец мая

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Первый в этом году запуск ракеты-носителя "Протон-М" со спутниками связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103" перенесен на конец мая из-за проблем с комплектующими носителя, сообщил ТАСС во вторник генеральный директор Центра им. М. В. Хруничева Алексей Варочко.

По его словам, при проведении контроля качества комплектующих было обнаружено несоответствие одного из проверяемых параметров. "Для обеспечения надежности и гарантии выполнения своих обязательств Центром Хруничева принято решение заменить серию комплектующих, в том числе на ракете-носителе "Протон-М", находящейся на техническом комплексе космодрома Байконур для запуска космических аппаратов "Экспресс", - сказал глава предприятия.

Варочко уточнил, что из-за необходимости "проведения штатного цикла проверок ракеты-носителя после замены комплектующих дату запуска космических аппаратов планируется перенести на конец мая текущего года".

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил на своей странице в Twitter, что запуск спутников "Экспресс-80" и "Экспресс-103" с космодрома Байконур на ракете "Протон-М" запланирован на 31 марта. Аппараты изготавливались в течение трех лет - с конца декабря 2016 года. Срок их активного существования на орбите составит 15 лет.

Ранее пресс-служба "Альфастрахования" сообщила, что космические аппараты "Экспресс-80" и "Экспресс-103" застрахованы на 10 млрд рублей каждый. Срок действия полисов страхования - один год с момента запуска космических аппаратов.

Спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103" построены по заказу ФГУП "Космическая связь" на базе унифицированной платформы среднего класса "Экспресс-1000" разработки "Информационных спутниковых систем" им. академика М. Ф. Решетнева. Партнером предприятия по полезной нагрузке новых спутников традиционно выступает европейская компания "Талес Аления Спейс". Полезная нагрузка будет включать 38 (для аппарата "Экспресс-80") и 37 (для "Экспресса-103") основных транспондеров для работы в C-, Ku- и L-диапазонах.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Компании
ГКНПЦ Хруничева
ИСС Решетнева
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Байконур
Похожие новости
26.06.2019
Застрять в "Ангаре": проблемы производства новейших ракет
05.06.2015
"Нет такой программы, которую можно написать и она будет работать без поправок"
12.11.2014
"В октябре 2013 года положение дел на Восточном было уже критическим"
15.10.2013
Ключ на рестарт
04.07.2013
"Протоном" ниже
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.03 10:04
  • 4
«Мы уничтожили восемь»: Эрдоган заявил о ликвидации ЗРПК «Панцирь»
  • 11.03 08:50
  • 12
Стали известны итоги войны сирийских «Буков» с турецкими беспилотниками
  • 11.03 08:16
  • 1
ВМС США задумались о сокращении количества новых авианосцев типа Gerald R. Ford
  • 11.03 07:17
  • 3
Поставщика топлива для «Роскосмоса» признали банкротом
  • 11.03 07:12
  • 5
Силуанов рассказал о ситуации в российской экономике
  • 11.03 05:08
  • 1
Политика сдерживания России давно применяется, заявил Путин
  • 11.03 05:02
  • 8182
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 11.03 02:55
  • 36
Объяснена неудача Сирии при попытке сбить турецкий F-16 из С-200
  • 11.03 01:50
  • 1
ОАК перенесла переговоры по российско-китайскому самолету в режим видеозвонков
  • 11.03 01:01
  • 1
B-21 Raider пошёл в производство
  • 11.03 00:30
  • 188
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 11.03 00:24
  • 10
Вице-премьера Борисова назначили куратором разработки перспективных космических систем
  • 11.03 00:16
  • 811
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 10.03 23:21
  • 37
Корабль SpaceX лопнул
  • 10.03 22:30
  • 1
На Камчатке сформировали две корабельные группы для защиты морских коммуникаций