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Интерфакс-АВН

В Финляндии военнослужащих мужчин и женщин разместят в одной казарме

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ВС Финляндии
Военнослужащий ВС Финляндии.
Источник изображения: Jesper Sundström/Swedish Armed Forces

Хельсинки, 10 марта. ИНТЕРФАКС - Оборонительные силы Финляндии в трех воинских частях весной и летом проведут эксперимент по равночисленному размещению мужчин и женщин в общих солдатских казармах.

Эксперимент начнется в апреле с военной академии офицеров-резервистов сухопутных сил. В июле эксперимент расширится на бригады Карьяала (Karjala) и Кайнуу (Kainuu), сообщил во вторник портал телерадиовещания Yle.

"Цель эксперимента собрать научно проверенную информацию и опыт, касательно совместного размещения в казармах мужчин и женщин", отметил портал.

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Страны
Финляндия
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