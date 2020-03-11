В Финляндии военнослужащих мужчин и женщин разместят в одной казарме

Хельсинки, 10 марта. ИНТЕРФАКС - Оборонительные силы Финляндии в трех воинских частях весной и летом проведут эксперимент по равночисленному размещению мужчин и женщин в общих солдатских казармах.

Эксперимент начнется в апреле с военной академии офицеров-резервистов сухопутных сил. В июле эксперимент расширится на бригады Карьяала (Karjala) и Кайнуу (Kainuu), сообщил во вторник портал телерадиовещания Yle.

"Цель эксперимента собрать научно проверенную информацию и опыт, касательно совместного размещения в казармах мужчин и женщин", отметил портал.