Запуск "Протона-М" со спутниками "Экспресс" перенесен на май из-за выявленных неполадок

Москва. 10 марта. ИНТЕРФАКС - Запуск ракеты-носителя "Протон-М" со спутниками "Экспресс", запланированный на март с Байконура, перенесен на конец мая из-за выявленных неполадок, сообщил гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко.

"Для обеспечения надежности и гарантии выполнения своих обязательств Центром Хруничева принято решение заменить серию комплектующих, в том числе на ракете-носителе "Протон-М", находящейся на техническом комплексе космодрома Байконур для запуска космических аппаратов "Экспресс", - сообщил Варочко. Пресс-релиз с его высказываниями размещен во вторник на сайте "Роскосмоса".

По его словам, замена связана с обнаруженным несоответствием одного из параметров при проведении контроля комплектующих.

"Учитывая необходимость проведения штатного цикла проверок ракеты-носителя после замены комплектующих, дату запуска космических аппаратов планируется перенести на конец мая текущего года", - добавил Варочко.

28 февраля глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что пуск запланирован на 31 марта.

Спутники созданы по заказу российского оператора "Космическая связь" для пополнения российской орбитальной группировки связи. Работы по их изготовлению официально стартовали в конце декабря 2016 года, когда вступил в силу контракт, заключённый между "Информационными спутниковыми системами" (ИСС) и "Космической связью".

В ходе реализации проекта "ИСС" отвечало за создание модулей служебных систем, конструкцию модулей полезной нагрузки, интеграцию спутников и полный цикл их испытаний.

"Партнёром "ИСС" по полезной нагрузке выступила итальянская компания Thales Alenia Space. Также в работе над созданием спутников участвовали ещё 11 предприятий космической промышленности из России и зарубежья.

Новые космические аппараты выполнены на базе спутниковой платформы "Экспресс-1000Н" - самой коммерчески востребованной из семейства "Экспресс-1000" (она легла в основу таких телекоммуникационных спутников как KazSat-3, "Экспресс-АТ1", "Экспресс-АМ8", "Ямал-300К" и других).

"Новые "Экспрессы" отличаются от предшественников наличием более эффективных солнечных батарей и усовершенствованной системы терморегулирования. Гарантийный срок их активного существования составляет 15 лет", - заявляют в "ИСС".

На переходную орбиту их доставит ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М". Оттуда с помощью собственных двигательных установок спутники доберутся до точек стояния на геостационарной орбите. Для этого аппараты получат увеличенный запас газа ксенон, который питает их ионные двигатели.