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Интерфакс-АВН

Введение мер в рамках CAATSAза приобретение Турцией комплексов С-400 все еще возможно

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Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию.
Источник изображения: © Фото : Turkish Defence Ministry

Вашингтон. 10 марта. ИНТЕРФАКС - В американском конгрессе не исключают применения мер в отношении Турции в рамках "Акта о противодействии противнику США посредством санкций" (CAATSA) в связи с приобретением российских ЗРС С-400 , сообщил во вторник на брифинге специальный представитель коалиции по противодействию "Исламскому государству" (ИГ, группировка, запрещенная в РФ) Дэвид Саттерфилд.

"Лидеры и республиканцев, и демократов в Конгрессе сообщили о том, что напрямую оповестили турецкое правительство, что в вопросе по С-400 даже, несмотря на поддержку роли Турции в Идлибе, вероятно, в некотором не столь далеком будущем могут быть попытки применения мер в рамках CAATSA", - сказал он, вновь указав на несовместимость российских систем с теми, которые стоят на вооружении стран НАТО, членом которой является и Турция.

Ранее во вторник президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что США стали занимать менее жесткую позицию в отношении вопроса с закупками Анкары у России С-400.

Кроме того, Эрдоган, накануне проведший переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, заявил, что позиция Столтенберга по С-400 заключалась в следующем: каждый член НАТО имеет право самостоятельно решать, какое оружие приобретать, а альянс не имеет права оказывать давление на какого-либо союзника по НАТО из-за этого вопроса.

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