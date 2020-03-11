"Должно быть разрешение". США предупредили Турцию о мерах за С-400

МОСКВА, 10 марта/ Радио Sputnik. Приобретение Турцией российских комплексов С-400 приведет к серьезным последствиям по закону о санкциях, США надеются найти решение этого вопроса, заявил журналистам американский посол в Турции Дэвид Саттерфилд.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года.

"США дали ясно понять по всем доступным нам каналам… предупреждая, что приобретение наиболее продвинутых российских систем ПВО несовместимо с турецкими обязательствами как участника консорциума по производству (самолета) F-35, несовместимо с обязательствами Турции перед НАТО и спровоцирует серьезные последствия по закону о санкциях CAATSA", – РИА Новости слова Саттерфилда.

Он отметил, что способы решения вопроса по С-400, а также других, связанных с ракетным комплексом вопросов, могут быть найдены.

Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций".

Турецкие власти в итоге отказалась идти на уступки.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Вашингтон исключил отправку сухопутных сил в Сирию в связи с поступившей от Турции просьбой.