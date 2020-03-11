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Российская газета

Корветы Балтийского флота "уничтожили" подлодку в Атлантике

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Источник изображения: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Экипажи корветов "Стерегущий" и "Сообразительный" Балтийского флота, находящихся в дальнем походе, провели учебный морской бой с субмариной условного противника в северо-восточной части Атлантического океана.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, моряки в ходе совместного планового учения отработали поиск подлодки, ее обнаружение, поддержку контакта и слежение, а также применили комплекс противолодочного вооружения для противодействия "вражеской" субмарине.

Экипажи также провели в Атлантике условные стрельбы средствами противовоздушной обороны кораблей, отражая воздушные атаки условного противника, нападающего с различных высот и направлений.

В ближайшее время тренировки продолжатся: морякам предстоит провести электронные ракетные пуски с использованием главного ударного оружия кораблей - противокорабельного ракетного комплекса "Уран". Ракетная стрельба будет выполняться по морским целям, которые будут заданы при помощи бортовых систем целеуказания.

Основная задача дальнего похода отряда кораблей - обеспечение постоянного военно-морского присутствия Балтийского флота в зоне его ответственности, подчеркнули в военном ведомстве.


Светлана Песоцкая (Калининградская область)

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  • В новости упоминаются
Проекты
20380 Корвет-1
БФ
Военные учения
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