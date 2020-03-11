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Российская газета

На параде Победы впервые покажут новейшие танки Т-90М

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Т-90М "Прорыв"
Т-90М "Прорыв".
Источник изображения: Сергей Бобылев/ТАСС

Новейшие танки Т-90М "Прорыв" впервые проедут по Красной площади на параде Победы 9 мая. Как сообщили в Минобороны РФ, в военном параде примут участие пять типов танков. По традиции, прохождение по Красной площади механизированной колонны откроют легендарные танки Великой отечественной войны - Т-34.

Среди современных образцов отечественной техники будут представлены Т-72Б3 с комплексом дополнительной защиты, а также танки Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв". Также в колонне пройдут новейшие перспективные танки Т-14 "Армата".

В военном ведомстве отметили, что всего в параде будет задействовано 225 единиц вооружения и военной техники, в том числе более 50 танков.

Танк Т-90М "Прорыв" является глубокой модернизацией танка Т-90. Основные отличия от предыдущей версии - принципиально новая башня и более мощный двигатель. Кроме того, на Т-90М устанавливается новый многоканальный прицел, который позволяет применять вооружение в любое время суток. Модернизации подверглась и броня Т-90М. Ее снабдили специальным покрытием, которое защищает от скольжения. Такое же покрытие используется на Т-14 "Армата".


Александр Степанов

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