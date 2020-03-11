«Железный купол» хорош, но не для США

Американская армия не будет защищаться израильскими ракетами. Вчера, 9 марта, портал israeldefense.co.il сообщил о том, что Минобороны США отменило запланированную покупку двух дополнительных батарей системы ПВО Iron Dome.

Американская армия закупила две батареи системы ПВО Iron Dome в августе прошлого года. При этом планировалась покупка ещё как минимум двух батарей для оперативных потребностей.

Пуск ракеты-перехватчика из системы Iron Dome Источник изображения: israeldefense.co.il

По словам руководителя командования армии США по перспективным разработкам генерала Джон Мюррея, американские военные не смогли подключить Iron Dome к единой системе противоракетной обороны, поскольку Израиль отказался передать исходный код программного обеспечения систем управления ракетными комплексами. «Поэтому у нас остались две очень хорошие батареи, но мы не можем интегрировать их в нашу систему ПВО», — заявил Мюррей.

Iron Dome (англ. — железный купол) предназначена для перехвата неуправляемых тактических ракет на дальностях от 4 до 70 км. Её разработка началась в 2006 году, а первые успешные испытания состоялись в 2007 году. В 2011 году батарея была развёрнута между Беер-Шевой и Ашкелоном, где в том же году продемонстрировала стопроцентную эффективность, сбив все восемь ракет «Град», выпущенных из сектора Газа по вышеупомянутым городам.

С 2011 года США выплатили Израилю $1,4 млрд на развитие Iron Dome. Компании Raytheon и Rafael объединили усилия для производства системы «Железный купол» с более чем 50% компонентов, произведённых в США, в рамках требований Минобороны США в обмен на финансирование.

Закупка двух батарей Iron Dome называется «промежуточной». В американском военном ведомстве указывают, что финальное решение о «полном принятии» новых систем ПВО будет объявлено к 2023 году, когда планируется подвести итоги программы Indirect Fires Protection Capability (IFPC).