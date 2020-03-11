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ТАСС

В Минобороны подтвердили, что покажут танки Т-90М "Прорыв" на параде Победы

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Танк Т-90М "Прорыв" получил принципиально новую, отличающуюся от базовой версии, башню и более мощный двигатель.
Танк Т-90М "Прорыв" получил принципиально новую, отличающуюся от базовой версии, башню и более мощный двигатель.
Источник изображения: Сергей Михеев/РГ

Также в колонне военной техники пройдут танки Т-14 "Армата"

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Минобороны РФ подтвердило информацию об участии танков Т-90М "Прорыв" 9 мая в параде на Красной площади в Москве.

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС, что эти танки впервые пройдут в колонне военной техники на параде Победы.

"Пять типов танков примут участие в военном параде в Москве, посвященном 75-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне. Откроют прохождение механизированной колонны исторические образцы легендарных Т-34-85. Современную линейку танков, состоящих на вооружении Вооруженных сил Российской Федерации представят образцы Т-72Б3 с комплексом дополнительной защиты, а также танки Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв", которые впервые пройдут парадном строю механизированной колонны", - сообщили в ведомстве.

Также в колонне военной техники пройдут танки Т-14 "Армата". Всего, по данным Минобороны, в военном параде будут задействованы более 50 танков.

Танк Т-90М "Прорыв" получил принципиально новую башню, отличающуюся от серийной, и более мощный двигатель. "Прорыв" оснащен новым многоканальным прицелом, обеспечивающим применение вооружения в любое время суток, а одной из главных особенностей модернизированного танка стала возможность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени. Броня Т-90М снабжена специальным покрытием, защищающим от скольжения, аналогичное используется на новейшем Т-14 "Армата".

Как ранее рассказал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, в параде Победы примут участие 225 единиц вооружения и военной техники, 24 новейших образца боевой техники будут продемонстрированы впервые. По словам Шойгу, это в том числе боевые машины пехоты "Армата" и "Курганец-25" с новыми боевыми модулями "Кинжал" и "Эпоха", зенитные ракетные системы С-300В4 и С-350, зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО", инженерная система дистанционного минирования, семейство защищенных автомобилей "Тайфун". Также, по данным Минобороны, на параде впервые будут представлены огнеметная система "Тосочка".

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Страны
Россия
Продукция
Армата
Деривация-ПВО
Курганец-25
С-300
С-300В
С-350 50Р6А "Витязь"
Т-72
Т-72Б
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