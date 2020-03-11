Пентагон забраковал хваленый израильский «Железный купол»

Войска США приняли решение не приобретать у Израиля комплекс ПРО малой дальности «Железный купол» (the Iron Dome).

Ранее, в 2019 году, сообщалось о потенциальном контракте на покупку данной системы на общую сумму 1 миллиард долларов. Об этом пишет американское издание Military Watch.

«Железный купол» производится израильской компанией Rafael Advanced Defence Systems, но до сих пор не нашел экспортного клиента, несмотря на то, что он продается уже более десяти лет. Сухопутные войска США выразили сомнение в способности данного комплекса перехватывать крылатые ракеты, что было бы крайне важно для заполнения пробела в существующей американской противоракетной обороне.

Кроме того, израильтяне, по словам представителей армии США, отказались предоставить исходные коды «Железного купола». Данный подход серьезно ограничивает возможность интеграции данного комплекса в существующую сеть ПВО. Американские военные также отметили кибер-уязвимость «Железного купола».

В то же время эксперты сомневаются, что эту систему нельзя интегрировать в систему ПВО и ПРО, состоящую из американских комплексов. Дело в том, что «Железный купол» в течение многих лет был интегрирован в израильскую сеть ПВО, которая в подавляющем большинстве включает комплексы MIM-23 Hawk, MIM-104 Patriot и David’s Sling, которые построены вокруг американской технологии, поставляемой компанией Raytheon.