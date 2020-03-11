Войти
Военно-промышленный курьер

Пентагон забраковал хваленый израильский «Железный купол»

430
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Войска США приняли решение не приобретать у Израиля комплекс ПРО малой дальности «Железный купол» (the Iron Dome).

Ранее, в 2019 году, сообщалось о потенциальном контракте на покупку данной системы на общую сумму 1 миллиард долларов. Об этом пишет американское издание Military Watch.

«Железный купол» производится израильской компанией Rafael Advanced Defence Systems, но до сих пор не нашел экспортного клиента, несмотря на то, что он продается уже более десяти лет. Сухопутные войска США выразили сомнение в способности данного комплекса перехватывать крылатые ракеты, что было бы крайне важно для заполнения пробела в существующей американской противоракетной обороне.

Кроме того, израильтяне, по словам представителей армии США, отказались предоставить исходные коды «Железного купола». Данный подход серьезно ограничивает возможность интеграции данного комплекса в существующую сеть ПВО. Американские военные также отметили кибер-уязвимость «Железного купола».

В то же время эксперты сомневаются, что эту систему нельзя интегрировать в систему ПВО и ПРО, состоящую из американских комплексов. Дело в том, что «Железный купол» в течение многих лет был интегрирован в израильскую сеть ПВО, которая в подавляющем большинстве включает комплексы MIM-23 Hawk, MIM-104 Patriot и David’s Sling, которые построены вокруг американской технологии, поставляемой компанией Raytheon.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Продукция
Patriot ЗРК
Железный купол
Компании
Rafael
Raytheon
Похожие новости
18.12.2017
Ракетный щит Земли обетованной
23.11.2016
Праща под куполом
29.06.2016
США испытали "мощное дополнение" к ЕвроПРО
12.12.2014
«Боинг» сумела пролоббировать продолжение выпуска «Гроулеров»
06.08.2014
Сверх нормы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.03 10:04
  • 4
«Мы уничтожили восемь»: Эрдоган заявил о ликвидации ЗРПК «Панцирь»
  • 11.03 08:50
  • 12
Стали известны итоги войны сирийских «Буков» с турецкими беспилотниками
  • 11.03 08:16
  • 1
ВМС США задумались о сокращении количества новых авианосцев типа Gerald R. Ford
  • 11.03 07:17
  • 3
Поставщика топлива для «Роскосмоса» признали банкротом
  • 11.03 07:12
  • 5
Силуанов рассказал о ситуации в российской экономике
  • 11.03 05:08
  • 1
Политика сдерживания России давно применяется, заявил Путин
  • 11.03 05:02
  • 8182
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 11.03 02:55
  • 36
Объяснена неудача Сирии при попытке сбить турецкий F-16 из С-200
  • 11.03 01:50
  • 1
ОАК перенесла переговоры по российско-китайскому самолету в режим видеозвонков
  • 11.03 01:01
  • 1
B-21 Raider пошёл в производство
  • 11.03 00:30
  • 188
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 11.03 00:24
  • 10
Вице-премьера Борисова назначили куратором разработки перспективных космических систем
  • 11.03 00:16
  • 811
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 10.03 23:21
  • 37
Корабль SpaceX лопнул
  • 10.03 22:30
  • 1
На Камчатке сформировали две корабельные группы для защиты морских коммуникаций