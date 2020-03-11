Войти
Военно-промышленный курьер

Армию Молдавии посадили на карантин

391
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Военнослужащим Национальной армии Молдавии запретили отпуска и участие в массовых мероприятиях.

Приказ министра обороны Виктора Гайчука также касается запрета на посещение родственников солдат,проходящих срочную службу. Такие меры приняты в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и опасностью распространения коронавирусной инфекции.

Дополнительно военные медики информируют солдат срочной и контрактной службы о необходимых мерах гигиены и профилактике, рассказывая о симптомах этого смертельно опасносного заболевания.

«В нашем распоряжении есть все необходимы средства защиты личного состава не только от коронавируса, а также от других биологических опасностей. Оборудование было получено в результате договора о сотрудничестве между правительством Молдавии и НАТО», - отмечают в оборонном ведомстве.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Молдавия
Проекты
Медицина
Похожие новости
25.02.2016
Вызов принят
16.02.2015
Стратегия национальной безопасности ("The White House", США)
18.12.2013
Дмитрий Рогозин ответил на вопросы "Эхо Москвы" в программе "Арсенал"
04.12.2013
На «мягкую силу» найдутся жесткие ответы
24.07.2012
Мой дом - моя крепость
23.04.2007
И ДРУЖБА ВРОЗЬ, И РАКЕТЫ ТОЖЕ... При любом исходе кризиса на Украине Москве не удастся сохранить Киев в партнерах - Анатолий Цыганок
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.03 10:04
  • 4
«Мы уничтожили восемь»: Эрдоган заявил о ликвидации ЗРПК «Панцирь»
  • 11.03 08:50
  • 12
Стали известны итоги войны сирийских «Буков» с турецкими беспилотниками
  • 11.03 08:16
  • 1
ВМС США задумались о сокращении количества новых авианосцев типа Gerald R. Ford
  • 11.03 07:17
  • 3
Поставщика топлива для «Роскосмоса» признали банкротом
  • 11.03 07:12
  • 5
Силуанов рассказал о ситуации в российской экономике
  • 11.03 05:08
  • 1
Политика сдерживания России давно применяется, заявил Путин
  • 11.03 05:02
  • 8182
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 11.03 02:55
  • 36
Объяснена неудача Сирии при попытке сбить турецкий F-16 из С-200
  • 11.03 01:50
  • 1
ОАК перенесла переговоры по российско-китайскому самолету в режим видеозвонков
  • 11.03 01:01
  • 1
B-21 Raider пошёл в производство
  • 11.03 00:30
  • 188
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 11.03 00:24
  • 10
Вице-премьера Борисова назначили куратором разработки перспективных космических систем
  • 11.03 00:16
  • 811
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 10.03 23:21
  • 37
Корабль SpaceX лопнул
  • 10.03 22:30
  • 1
На Камчатке сформировали две корабельные группы для защиты морских коммуникаций