Армию Молдавии посадили на карантин

Военнослужащим Национальной армии Молдавии запретили отпуска и участие в массовых мероприятиях.

Приказ министра обороны Виктора Гайчука также касается запрета на посещение родственников солдат,проходящих срочную службу. Такие меры приняты в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и опасностью распространения коронавирусной инфекции.

Дополнительно военные медики информируют солдат срочной и контрактной службы о необходимых мерах гигиены и профилактике, рассказывая о симптомах этого смертельно опасносного заболевания.

«В нашем распоряжении есть все необходимы средства защиты личного состава не только от коронавируса, а также от других биологических опасностей. Оборудование было получено в результате договора о сотрудничестве между правительством Молдавии и НАТО», - отмечают в оборонном ведомстве.