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Военно-промышленный курьер

Американские военные в Афганистане пошли на убыль

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Источник изображения: vpk-news.ru

Соединенные Штаты начали сокращать численность военного контингента в Афганистане, сообщило агентство «Ассошейтед Пресс» со ссылкой на Сонни Леггетта, представителя командования американских войск, дислоцированных в центральноазиатской стране.

В течение следующих четырех с половиной месяцев в соответствии с подписанным 29 февраля соглашением о начале мирного процесса в Афганистане американская группировка на его территории должна уменьшиться с 13 тысяч до 8,6 тысячи человек. Однако, по словам источника АП, страну уже покинули сотни военнослужащих США.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
США
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