Мобильный ядерный реактор для американских военных баз

Пентагон разрабатывает малогабаритные передвижные ядерные генераторы

9 марта текущего года военным ведомством США в рамках плана по развитию ядерной энергетики для американских войск внутри страны и за рубежом были заключены три контракта, связанные с проведением работ по созданию мобильного малогабаритного ядерного реактора.

Контрактами предусматривается разработка безопасного, передвижного микрореактора для поддержки различных миссий оборонного департамента США, а также подчеркивается их направленность на создание установок с генерацией энергии для удаленных американских баз.

Ядерные генераторы будут проектироваться с применением новейших технологий в попытке укрепить становящуюся все более уязвимой энергетическую сеть вокруг военных объектов. Ведомству необходимо иметь альтернативные энергетические источники для осуществления своих задач и непрерывного функционирования, даже в том случае, если городские сети, на которые полагаются базы, будут повреждены. Коммунальные службы являются наиболее уязвимыми для кибератак или терроризма, а отключение местной энергосистемы создает угрозу для устойчивости энергообеспечения военных систем.

Программа, на которую Департамент выделяет в общей сложности 39,7 млн долларов, называется Project Pele – проект Пеле, а контроль будет осуществляется через Управление стратегических возможностей (Strategic Capabilities Office, SCO). Департамент энергетики также окажет поддержку через национальную лабораторию в штате Айдахо.

В рамках проекта Пеле по созданию микрореактора, предназначенного в том числе для потенциального развертывания сил за пределами континентальных Соединенных Штатов, подписаны следующие соглашения. На 13,5 млн долларов - с компанией BWX Technologies, Inc. 11,9 млн долларов получит Westinghouse Government Services of Washington. 14,3 млн долларов выделено D.C.LLC из Мэрилэнда, сообщает Defense News.

Руководитель программы Project Pele Джефф Ваксман сказал: «Уникальность программы заключается в мобильности и безопасности реактора». Система будет разрабатываться с участием отраслевых партнеров и должна обеспечивать быстрое и безопасное перемещение по автомобильным, железнодорожным, морским или воздушным путям. На конструкторские работы отводится два года, затем будет выбрана одна из компаний, которая построит образец с диапазоном мощности 1-5 мегаватт. «После двухлетнего периода конструкторских работ одна из финансируемых компаний может быть выбрана для создания и демонстрации прототипа», - сообщил представитель Пентагона подполковник Роберт Карвер.

Энергозависимость современного мира и, конечно, вооруженных сил приводит к необходимости создания портативных источников энергии, которые могли бы обеспечить потребности в электроэнергии мирного населения и военных в любых, даже критических, ситуациях. В России идеи создания мобильных атомных электростанций, которые способны обслуживать гражданские и оборонные объекты, особенно в отдаленных районах Крайнего Севера и Сибири, появились еще в середине прошлого века. Главными факторами в их разработке были безопасность, компактность и автономность. Но, в отличие от Америки, наша страна создавала реакторы для применения их на своей территории.

Ирина Дронина