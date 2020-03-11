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Российская газета

Видео: подлодка США всплыла сквозь лед в Арктике

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Источник изображения: rg.ru

Американская атомная субмарина Toledo пробила лед и всплыла на поверхность в Арктике. Маневры подлодки проходили в непосредственной близости от российской военной базы "Арктический Трилистник" на острове Александры, сообщает "Популярная механика".

В рамках учений Ice Exercise 2020 подводная лодка совершила переход из базы в штате Коннектикут на восточном побережье США в район архипелага Земля Франца-Иосифа.

На российской базе "Арктический трилистник" дислоцированы подразделения противовоздушной обороны Северного флота. Жилищно-административный комплекс базы представляет собой пятиэтажное здание на сваях и имеет форму трехлучевой звезды, отчего и произошло название базы. Общая площадь комплекса - 14 тысяч квадратных метров.

Комплекс рассчитан на автономное проживание и выполнение служебных задач гарнизоном численностью 150 человек в течение 18 месяцев. Для чего база обеспечена хранилищами продовольствия и складами горючего, а также есть электростанция и водоочистительная станция. Все здания базы соединены между собой отапливаемыми крытыми галереями.

Отметим, что "Арктический трилистник" является вторым военным объектом. Первым стала военная база "Северный Клевер" на острове Котельный в архипелаге Новосибирские острова.


Николай Грищенко

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