Войти
ТАСС

Китай впервые протестировал связь с марсианским роботом

390
0
0
Марс
Марс.
Источник изображения: © REUTERS/NASA/Greg Shirah

Запустить аппарат к Красной планете китайцы планируют летом этого года

ПЕКИН, 10 марта. /ТАСС/. Китай впервые протестировал оборудование для межпланетной связи с роботизированным зондом, который предназначен для исследования Марса. Об этом пишет пекинский Центр по контролю за космическими полетами.

Испытание происходило на поверхности Земли. Оно прошло успешно: хорошо показали себя как программное обеспечение, так и ключевая аппаратура. Одновременно специалисты проработали ход начального этапа марсианской программы КНР.

Марсианская программа

Согласно плану, беспилотный зонд, который сейчас известен под временным названием Хосин-1 (Марс-1) хотят запустить летом 2020 года. Через семь месяцев он должен достичь поверхности Красной планеты.

"Оборудование будет работать в сложных условиях дальнего космоса, в ходе управления полетом придется учесть высокие риски и огромные трудности", - рассказал журналистам представитель центра Сяофэн Цуй. По его словам, в ближайшее время планируется дополнительно проработать малейшие детали, от которых зависит успешность проекта.

В соответствии с программой, зонд должен обогнуть Марс по орбите, сесть на него, после чего собирать образцы почвы и анализировать атмосферу. Одна из задач - попытаться найти на планете воду.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
2020-й год
Марс
Робот
Похожие новости
01.08.2018
Марс приближается к Земле, а мы к нему — нет
15.12.2014
В космических исследованиях Европа ставит на роботов и Марс
04.06.2014
Лунные старатели
18.12.2013
Нефритовый заяц скачет по Луне
02.07.2010
Россия прощается с космосом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.03 10:04
  • 4
«Мы уничтожили восемь»: Эрдоган заявил о ликвидации ЗРПК «Панцирь»
  • 11.03 08:50
  • 12
Стали известны итоги войны сирийских «Буков» с турецкими беспилотниками
  • 11.03 08:16
  • 1
ВМС США задумались о сокращении количества новых авианосцев типа Gerald R. Ford
  • 11.03 07:17
  • 3
Поставщика топлива для «Роскосмоса» признали банкротом
  • 11.03 07:12
  • 5
Силуанов рассказал о ситуации в российской экономике
  • 11.03 05:08
  • 1
Политика сдерживания России давно применяется, заявил Путин
  • 11.03 05:02
  • 8182
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 11.03 02:55
  • 36
Объяснена неудача Сирии при попытке сбить турецкий F-16 из С-200
  • 11.03 01:50
  • 1
ОАК перенесла переговоры по российско-китайскому самолету в режим видеозвонков
  • 11.03 01:01
  • 1
B-21 Raider пошёл в производство
  • 11.03 00:30
  • 188
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 11.03 00:24
  • 10
Вице-премьера Борисова назначили куратором разработки перспективных космических систем
  • 11.03 00:16
  • 811
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 10.03 23:21
  • 37
Корабль SpaceX лопнул
  • 10.03 22:30
  • 1
На Камчатке сформировали две корабельные группы для защиты морских коммуникаций