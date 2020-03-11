Войти
ЦАМТО

ВВС Перу получили четвертый модернизированный штурмовик Су-25

382
0
0
Штурмовик Су-25
Штурмовик Су-25 ВВС Перу.
Источник изображения: en.wikipedia.org

ЦАМТО, 10 марта. На военно-воздушную базу ВВС Перу "Эль Пато" доставлен четвертый из десяти штурмовиков Су-25, который прошел процедуру восстановления и модернизации в рамках совместного проекта перуанской госкомпании SEMAN и АО "Рособоронэкспорт".

Работы при содействии российской стороны проводятся на мощностях SEMAN.

По информации Defensa.com, четвертым самолетом стал Су-25К (регистрационный номер FAP 071), который после прохождения наземных испытаний различных бортовых систем и соответствующих испытательных и приемочных полетов возвращен в состав 11-й авиагруппы, расположенной на авиабазе "Эль-Пато" в городе Талара (на северном побережье Перу).

Как заявлено, его поставка позволит ВВС продолжить программу обучения и повышения квалификации пилотов и, таким образом, восстановить эксплуатационные возможности парка Су-25.

Как ранее сообщал ЦАМТО, командование ВВС Перу неоднократно обращалось к авиаремонтным предприятиям в странах на постсоветском пространстве с целью проведения ремонта и модернизации штурмовиков. После оценки различных предложений было принято решение восстановить 10 самолетов (6 Су-25K и 4 Су-25УБ) в рамках соглашения SEMAN и АО "Рособоронэкспорт".

Контракт стоимостью 96,4 млн. солей (31,99 млн. долл.), подписанный 23 декабря 2014 года, предполагает проведение ремонта и модернизации десяти из 18 самолетов Су-25, состоящих на вооружении ВВС Перу (10 Су-25K и 8 Су-25УБ).

Из этой суммы 15,44 млн. долл. приходится на ремонт основных узлов и агрегатов, 8,25 млн. долл. – на поставку тормозных парашютов, запасных частей и технической документации, 8,3 млн. долл. – на капитальный ремонт 20 двигателей Р-95Ш.

Первый самолет Су-25К (регистрационный номер FAP 070) был возвращен в строй в августе 2018 года, второй, Су-25УБ (регистрационный номер FAP 085) – в середине марта 2019 года, третий, Су-25УБ (регистрационный номер FAP 083) – в середине августа 2019 года. Поставка пятого самолета ожидается в середине мая и еще двух – до конца 2020 года.

Хотя модернизация самолетов считается частичной и включает, в том числе, имеющиеся на гражданском рынке компоненты COTS (Commercial Off-The-Shelf), выполнение соглашения можно считать успехом командовании ВВС Перу, которое после длительной паузы возвратило к боеготовому состоянию часть парка Су-25.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Перу
Россия
Продукция
Су-25
Компании
РОЭ
Проекты
2020-й год
Похожие новости
07.02.2019
«Политическая ситуация в Венесуэле нас весьма и весьма беспокоит»
19.05.2017
ОДК представляет новейшие российские авиадвигатели на оборонной выставке SITDEF в Перу
20.06.2013
Определен победитель конкурса Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий»
06.09.2011
Авиапром - загружен.
28.09.2007
КОНТИНЕНТ СТРЕМИТЕЛЬНОГО РОСТА ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В СТРАНАХ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.03 10:04
  • 4
«Мы уничтожили восемь»: Эрдоган заявил о ликвидации ЗРПК «Панцирь»
  • 11.03 08:50
  • 12
Стали известны итоги войны сирийских «Буков» с турецкими беспилотниками
  • 11.03 08:16
  • 1
ВМС США задумались о сокращении количества новых авианосцев типа Gerald R. Ford
  • 11.03 07:17
  • 3
Поставщика топлива для «Роскосмоса» признали банкротом
  • 11.03 07:12
  • 5
Силуанов рассказал о ситуации в российской экономике
  • 11.03 05:08
  • 1
Политика сдерживания России давно применяется, заявил Путин
  • 11.03 05:02
  • 8182
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 11.03 02:55
  • 36
Объяснена неудача Сирии при попытке сбить турецкий F-16 из С-200
  • 11.03 01:50
  • 1
ОАК перенесла переговоры по российско-китайскому самолету в режим видеозвонков
  • 11.03 01:01
  • 1
B-21 Raider пошёл в производство
  • 11.03 00:30
  • 188
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 11.03 00:24
  • 10
Вице-премьера Борисова назначили куратором разработки перспективных космических систем
  • 11.03 00:16
  • 811
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 10.03 23:21
  • 37
Корабль SpaceX лопнул
  • 10.03 22:30
  • 1
На Камчатке сформировали две корабельные группы для защиты морских коммуникаций