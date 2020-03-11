ВВС Перу получили четвертый модернизированный штурмовик Су-25

ЦАМТО, 10 марта. На военно-воздушную базу ВВС Перу "Эль Пато" доставлен четвертый из десяти штурмовиков Су-25, который прошел процедуру восстановления и модернизации в рамках совместного проекта перуанской госкомпании SEMAN и АО "Рособоронэкспорт".

Работы при содействии российской стороны проводятся на мощностях SEMAN.

По информации Defensa.com, четвертым самолетом стал Су-25К (регистрационный номер FAP 071), который после прохождения наземных испытаний различных бортовых систем и соответствующих испытательных и приемочных полетов возвращен в состав 11-й авиагруппы, расположенной на авиабазе "Эль-Пато" в городе Талара (на северном побережье Перу).

Как заявлено, его поставка позволит ВВС продолжить программу обучения и повышения квалификации пилотов и, таким образом, восстановить эксплуатационные возможности парка Су-25.

Как ранее сообщал ЦАМТО, командование ВВС Перу неоднократно обращалось к авиаремонтным предприятиям в странах на постсоветском пространстве с целью проведения ремонта и модернизации штурмовиков. После оценки различных предложений было принято решение восстановить 10 самолетов (6 Су-25K и 4 Су-25УБ) в рамках соглашения SEMAN и АО "Рособоронэкспорт".

Контракт стоимостью 96,4 млн. солей (31,99 млн. долл.), подписанный 23 декабря 2014 года, предполагает проведение ремонта и модернизации десяти из 18 самолетов Су-25, состоящих на вооружении ВВС Перу (10 Су-25K и 8 Су-25УБ).

Из этой суммы 15,44 млн. долл. приходится на ремонт основных узлов и агрегатов, 8,25 млн. долл. – на поставку тормозных парашютов, запасных частей и технической документации, 8,3 млн. долл. – на капитальный ремонт 20 двигателей Р-95Ш.

Первый самолет Су-25К (регистрационный номер FAP 070) был возвращен в строй в августе 2018 года, второй, Су-25УБ (регистрационный номер FAP 085) – в середине марта 2019 года, третий, Су-25УБ (регистрационный номер FAP 083) – в середине августа 2019 года. Поставка пятого самолета ожидается в середине мая и еще двух – до конца 2020 года.

Хотя модернизация самолетов считается частичной и включает, в том числе, имеющиеся на гражданском рынке компоненты COTS (Commercial Off-The-Shelf), выполнение соглашения можно считать успехом командовании ВВС Перу, которое после длительной паузы возвратило к боеготовому состоянию часть парка Су-25.