Arleigh Burke уйдут вовремя

Продлевать «жизнь» первым кораблям типа Arleigh Burke оказалось нецелесообразно. Вчера, 9 марта, портал defensenews.com сообщил о том, что ВМС США отменили программу продления срока службы своих эсминцев.

В рамках плана по созданию флота численностью 355 боевых единиц ВМС США планировали как строить новые корабли и субмарины, так и продлить срок службы действующих. В 2018 году даже были заключены контракты на модернизацию крейсеров типа Ticonderoga. Вместе с тем корабли типа Arleigh Burke решили списать согласно первоначальным планам.

Эсминец типа Arleigh Burke в сухом доке Источник изображения: defensenews.com

Модификации Flight I и Flight II эсминцев Arleigh Burke строились с заделом на 35 лет службы. Более новые модификации (начиная с Flight IIA) имеют 40-летний срок службы корпуса. Изначально в ВМС США рассчитывали провести комплексную модернизацию, чтобы корабли Flight I и Flight II получили дополнительные 10 лет срока службы, но после серии просчётов оказалось, что это «не будет экономически эффективным». Головной корабль Arleigh Burke был введён в эксплуатацию в 1991 году. Таким образом, его срок службы истечёт к 2026 году. К 2034 году списанию подлежат уже 27 эсминцев.

Корабли типа Arleigh Burke являются единственными эсминцами ВМС США (не считая экспериментальных типа Zumwalt). Их водоизмещение составляет от 8200 т у модификаций Flight I и свыше 9600 т у Flight III. Длина корабля — более 150 м, ширина — 20 м. Корабли этого класса оснащены артиллерийскими и ракетными установками, зенитной артиллерией, а также минно-торпедным вооружением. Кроме того, каждый из эсминцев может нести один или два вертолёта (в зависимости от поколения, к которому принадлежит тот или иной корабль). ВМС США имеют на вооружении порядка 70 кораблей этого типа.