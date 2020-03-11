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Интерфакс-АВН

Трамп не приедет в Москву на празднование Победы

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 10 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - В Кремле получили по дипломатическим каналам информацию от официального Вашингтона, что президент США Дональд Трамп не сможет посетить Москву для участия в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, по дипломатическим каналам мы получили информацию о том, что президент (США-ИФ) не приедет", - сказал он журналистам, комментируя по просьбе "Интерфакса" соответствующую информацию, появившуюся в СМИ.

Вместе с тем Песков заметил, что в Кремле пока не знают, на каком уровне будут представлены США на этих мероприятиях.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
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