«Познакомиться с театром»: США отправили B-2 Spirit в Европу

США перебросили стратегические бомбардировщики B-2 в Европу

Вашингтон направил в Европу стратегические малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit, которые будут участвовать в учениях, сообщили в Европейском командовании американских ВС. Соединенные Штаты начали перебрасывать свой военный контингент в Европу в конце января в рамках подготовки к Defender-Europe 20 - самым масштабным учениям США на этой территории за последние 25 лет.

США перебросили в Европу стратегические малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit, говорится в пресс-релизе Европейского командование ВС США. Там указано, что самолеты прибыли с авиабазы в Миссури на авиабазу Лажеш на португальских Азорских островах 9 марта. Она расположена примерно в 1,6 тыс. км к западу от Лиссабона в стратегической точке на полпути между Северной Америкой и Европой в северной части Атлантического океана. Во время перелета над Атлантикой бомбардировщики дозаправились в воздухе с помощью самолетов-заправщиков KC-10 Extender.

Эти самолеты будут участвовать в учениях Defender-Europe 20.

«Переброска стратегических бомбардировщиков дает возможность членам экипажа познакомиться с европейским театром и показывает поддержку союзников и партнеров со стороны США», - подчеркнули в командовании.

Количество бомбардировщиков в пресс-релизе не уточнили. При этом военные указали, что самолеты принадлежат 509-му и 131-му бомбардировочным крыльям американских ВВС, дислоцированным на авиабазе Уайтмен в штате Миссури.

Northrop B-2 Spirit - самый дорогой самолет в истории. Стоимость одного бомбардировщика без оборудования оценивается в $1 млрд, а при полном оснащении цена увеличивается более чем в два раза. В период с 1987 по 2000 годы компания Northrop произвела 21 такую машину.

Армия США перебрасывает свой военный контингент в Европу в рамках подготовки к учениям Defender-Europe 20, которая началась в конце января.

Эти маневры предполагают крупнейшую за 25 лет переброску 20 тыс. американских военнослужащих, танков и артиллерии в страны региона, в том числе Польшу и Прибалтику.

Уже тогда генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил на совместном заседании комитета Европейского парламента по иностранным делам и подкомитета по обороне и безопасности, что военное присутствие США в Европе достигло рекордного уровня с начала века.

Столтенберг напомнил, что Вашингтон обоснованно сокращал свое военное присутствие в Европе после «холодной войны», но теперь американских солдат и вооружений там больше, чем когда-либо. При этом генсек альянса не назвал в своем выступлении конкретных цифр о численности военных Соединенных Штатов в Европе.

Учения Defender-Europe 20 станут самыми масштабными за 25 лет маневрами США в Европе.

Военный источник ТАСС в НАТО пояснил, что это будут именно американские учения под командованием Вашингтона, а структуры военного блока в ходе учений будут играть лишь подчиненную роль, то есть заниматься логистикой и координацией действий контингентов 17 стран-партнеров США, которые будут участвовать.

Всего в маневрах планируется задействовать 37 тыс. человек. Они начнутся в марте. Центром их проведения станет Германия, но некоторые элементы будут проходить на территории десяти государств военного блока, в том числе вблизи российских границ - в Польше и странах Балтии. Целью этих учений заявлено повышение боеготовности стран Североатлантического альянса и сдерживание возможных противников.

В конце прошлого года американский бригадный генерал Шон Барнаби сообщал, что в феврале - апреле 2020 года Вашингтон временно перебросит в Европу 20 тыс. военных, которые будут распределены по странам для участия в разных маневрах, в том числе «Защитник Европы - 2020», «Быстрый ответ», «Удар клинка», «Дух союзничества» и «Динамичный фронт».

В начале февраля глава МИД России Сергей Лавров заявил «Российской газете», что Россия непременно предпримет меры в ответ на такие учения.

«В контексте сотрудничества НАТО с Евросоюзом в военной сфере придумали термин «военный шенген», который предполагает модернизацию всех транспортных артерий вплоть до восточной границы НАТО таким образом, чтобы любая боевая техника, в том числе самая крупная, могла беспрепятственно проходить на Восток. Я думаю, что уже одного этого факта достаточного, чтобы понять опасность подобных игр. Конечно, мы должны на это отвечать», - констатировал глава ведомства.

В НАТО утверждают, что эти маневры направлены на защиту не от Москвы, а от некого «сопоставимого противника», обратил внимание Лавров.

При этом он отметил, что трудно найти объект применения таких усилий, отвечающий критерию сопоставимости. Глава МИД РФ обратил внимание, что по зарубежным официальным данным, по военным расходам, технике и почти всем видам вооружений только европейские члены блока, «без учета американских цифр», превосходят российские вооруженные силы примерно в два раза.

«Это очень показательная штука. Поэтому где они нашли сопоставимого противника, я не знаю», - сказал Лавров. Он признал, что Россия «уж точно не является доминирующей военной силой в Европе». По его словам, это место занимает НАТО.

Лидия Мисник